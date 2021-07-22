Как выбрать правильный мангал

Размеры мангала, его формы и внешние данные зависят только от вкуса хозяина и его финансового потенциала. Встроенный мангал должен обладать дымосборником и специальной трубой для вывода дыма, сообщает F.ua.

Если готовить мясо на собственном участке — выбирайте переносной гриль с монолитной конструкцией. Целое лето он будет стоять во дворе, а зиму проведет в подсобном помещении.

Самый роскошный вариант для дома (и не только) — полноразмерный (стационарный) мангал с классическим, массивным внешним видом. Такой агрегат часто оснащают незаменимыми дополнениями — колесами, крышкой, пылесборником, и вентиляционными отверстиями, решеткой для гриля и другими «фишками». Печь уже одним своим видом обещает вкусный пикник!

Какой выбрать материал жаровни для шашлыка?

Стальной мангал — самый распространённый. Легкость и приемлемая цена — вот его основные достоинства. Недостаток один, но существенный: даже самая толстая сталь когда-нибудь прогорает. На заметку: жаровня из стали с толщиной стенок в 1,5 мм прослужит несколько сезонов, а в 3 мм — все 10 лет.

Чугунный мангал — лидер. Берегите его от дождя и не допускайте резкого перепада температур. Он прослужит вечность. У такой жаровни два недостатка: большой вес и высокая стоимость. Зато шашлык жарится быстрее, равномернее и получается вкуснее.

Мангал из прокатной стали. Такие жаровни своими руками самые экономные. Но из-за своего материала они служат недолго, быстро выгорают и поддаются коррозии.