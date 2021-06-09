Сосудистые звездочки на ногах: причины и что делать

Появление на ногах красноватых прожилок, называемых сосудистыми звездочками, не является лишь косметическим дефектом. Это может быть началом варикозной болезни (переход из вступительной фразы), заболевания, связанного с нарушением кровообращения в венах и венулах, сообщает Procapilar.

Необходимо в самом начале их образования показаться врачу-флебологу для определения причин возникновения звездочек, проведения диагностических исследований с помощью УЗИ и назначения курса лечения.

Сосудистые звездочки появляются у женщин гораздо чаще, чем у мужчин. К основным причинам их появления относятся: хроническая венозная недостаточность, варикоз, период беременности, применение гормональных препаратов, аборт, женские заболевания, наследственная слабость соединительных тканей, сильное воздействие прямых солнечных лучей, лишний вес, возрастной период, болезни сердца, проблемы с печенью.

Воздействие на сосудистые звездочки на ранних стадиях заболевания может ограничиться проведением профилактических мероприятий под руководством врача. Данные мероприятия включают в себя:

снижение веса;

ходьбу пешком и занятия спортом;

выполнение двигательных упражнений во время малоподвижной работы;

ополаскивание ног холодной водой, принятие контрастного душа;

подбор удобной обуви без высоких шпилек и одежды без стягивающих тело резинок;

исключение сильного перегрева;

использование специальных косметических средств.

Если лечение начато вовремя, то проблемы с появлением на ногах сосудистых звездочек можно решить с помощью указанных средств, а в дальнейшем поддерживать ноги в здоровом состоянии, не забывая о профилактике.

В случае затянувшейся болезни необходимо удаление звездочек, которое можно провести методом склеротерапии, озонотерапии, электрокоагуляции или с использованием лазера.