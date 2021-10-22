Идеальное тело: упражнения от Аниты Луценко на пресс

Фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко опубликовала эффективную тренировку, для самостоятельных занятий в домашних условиях, сообщает Анита Луценко.

Не существует верхнего и нижнего пресса, но! Нужно правильно качать пресс - так, чтобы повсеместно задействовать мышцу. Ты почувствуешь, как твой пресс горит. Это именно то, что тебе нужно для идеального живота.

Выполняя эти упражнения можно добиться замечательных результатов. Главное не пропускать занятие, не лениться и еще запастись желанием работать над собой. Чтобы сосредоточиться на спорте, включите нужную музыку, которая будет мотивировать и поднимать настроение. Смотрите видео до конца и все узнаете!