Какие мюсли лучшие для правильного питания

Умеренно питаться, при этом отлично себя чувствовать и снабжать организм всеми необходимыми микроэлементами – таков современный тренд успешной жизни. Достойный вариант для завтрака — мюсли, сообщает ВыборОК .

Полки магазинов изобилуют предложениями мюсли в различных упаковках и от всевозможных брендов. Как не ошибиться при покупке?

Состав

Следует внимательно изучить состав. Не исключено, что в смесь входят элементы, на которые существует непереносимость. Наличие искусственных ингредиентов — также не лучший способ придерживаться здорового питания. Пальмовое масло и наличие «Е» с разными индексами, глазурь, консерванты должны отсутствовать. Наличие растительного белка — явное преимущество состава, при разбавлении водой, появляется дополнительный ценный для организма белковый источник.

Немного о цукатах

Желательно избегать при покупке сборы с засахаренными фруктами, их лучшая замена – сухофрукты.

Срок годности и хранение

В зависимости от состава и условий производства смеси отличаются по периодам хранения. Особенно важно контролировать использование продукта после вскрытия упаковки, рекомендованные сроки хранения всегда указаны. На качественное хранение влияет и упаковка. Солнечный свет, проникая через прозрачный пакет, влияет на появление прогорклости продукта. Прочный материал коробки или дой-паков обязан защищать содержимое от попадания влаги.