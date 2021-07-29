Нежный апельсиновый пирог: как приготовить

Апельсиновый пирог – вкусная домашняя выпечка. Такой пирог получается нежным, сочным и с невероятным ароматом, сообщает УНИАН.

Апельсиновый пирог

Мука - 150 г

Куриные яйца - 3 шт.

Сахар - 180 г

Апельсин (крупный) - 1 шт.

Растительное масло - 0,5 ч. л.

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Соль - 1 г

Апельсин тщательно вымыть, натереть немного цедры на мелкой терке. С самого апельсина срезать белую часть и вырезать сегменты без пленок. Вырезанную мякоть нарезать на средние кусочки.

У яиц отделить желтки от белков. Белки убрать в холодильник. Желтки соединить с половиной сахара и перетереть в пену до побеления.

С помощью миксера взбить белки со щепоткой соли в пышную пену. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар и взбивать до однородной плотной массы.

Во взбитые белки добавить натертую цедру и перетертые желтки. Далее просеять сюда муку. Аккуратно, движениями снизу вверх, перемешать с помощью пластиковой лопатки до однородной массы. Добавить кусочки апельсинов и снова аккуратно перемешать.

Смазать форму растительным маслом. Переложить в нее бисквитную массу и разровнять поверхность.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Верх должен стать светло-коричневым, а пирог плотным при нажатии. Проверить можно с помощью деревянной шпажки: если проткнуть ею пирог - она должна выйти сухой.

Готовый пирог оставить в форме на 10 минут. Затем достать из формы и дать полностью остыть. Можно его посыпать сахарной пудрой.

Апельсиновый двухслойный пирог

Для 1 слоя

Мука - 250 г

Сливочное масло - 100 г

Цедра апельсина - 1 ст. л.

Сахарная пудра - 60 г

Для 2 слоя

Куриные яйца - 3 шт.

Свежий апельсиновый сок - 100 мл

Сахар - 150 г

Мука - 1 ст. л.

Сода - 1/3 ч. л.

Приготовление первого слоя. Мягкое масло соединить с цедрой апельсина.

Добавить муку, сахарную пудру и замесить тесто в виде крошек. Выложить его в форму, слегка прижимая. Отправить в заранее разогретую до 180°С духовку и выпекать 10-15 минут, до подрумянивания боков.

Как приготовить пирог с апельсинами / фото ua.depositphotos.com

Приготовление второго слоя. Яйца взбить с сахаром, добавить соду, муку и апельсиновый сок. Все тщательно перемешать.

Вылить массу сверху на горячий полуготовый корж и выпекать еще минут 20-25 до румяного цвета. Середина пирога должна перестать "колыхаться".

Готовый апельсиновый пирог остудить и вынуть из формы. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.