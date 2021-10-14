Кофе: как правильно нужно хранить, чтобы сохранить аромат и вкус

Так часто бывает – покупаешь кофе про запас, держишь в упаковке и пьешь, пока он не закончится. Только зачастую приходит непонимание – почему с каждым разом вкус и аромат кофе становится хуже. Ответ на поверхности – он абсолютно неправильно хранится, сообщает Сегодня.

Его "не устраивает" или место "дислокации", или температура, в которой он пребывает. Эксперт Андрей Чуковский рассказал, где и с чем мы допускаем ошибки. Кто-то рекомендует хранить молотый кофе в холодильнике, а кто-то считает, что зерно даже в пачке может храниться лишь три недели.

Где правда?

Чтобы разобраться – нужно вспомнить, что же привлекает нас в кофе изначально. Это аромат. Именно ради удержания постоянно исчезающего аромата люди и задаются вопросами хранения. Понятно – если тебе досталось очень редкое зерно или кофе с очень интересным вкусом и ароматом – ты захочешь "растянуть" его "на подольше". Стоит попытаться остановить "старение", если ты отправился в отпуск на пару месяцев, а кофе оставил дома из-за того, что он не поместился в ручной клади. Трудно себе представить другие причины. В запасе есть приблизительно пара месяцев, за которые с нормальным кофе ничего не произойдет.

Некоторое зерно спустя пять-шесть недель после обжаривания только начнет приближаться к своему потенциалу вкуса и аромата. Это чаще касается более плотного и неглубоко обжаренного зерна. Чаще – высокогорной арабики. К примеру – эфиопской.

Мифы связанные с хранением зерна.

К примеру – клапан на кофейной упаковке существует не для того, чтобы кофе "дышал", и даже не для того, чтобы ты, придавив нежно пачку, почувствовал весь спектр ароматов продукта (это скорее побочное явление). А для того, чтобы углекислый газ, постепенно выходящий из обжаренного кофе, не распирал пачку, и она не занимала вдвое больше места на складе. Не нужно хранить свежий, пригодный к употреблению кофе в вакууме из-за той же постоянной дегазации. Это касается и молотого зерна.

Главным врагом кофе со временем становится - окисление и жирно-кислое брожение. В одном случае враждебен контакт с воздухом. В другом – температура, благоприятная для брожения. Обе эти реакции можно остановить.

Вот несколько правил, как сохранить кофе:

Нечасто открывай упаковку и не оставляй ее открытой надолго. Смалывай зерно прямо перед приготовлением и не покупай молотый кофе. Не бойтесь холодильника. Низкая температура замедляет все реакции, происходящие в зерне. Только не забудь заклеить скотчем клапан – чтобы аромат соленых огурцов и сыра "не прилип" к зерну.

В идеальном варианте – не вскрывать пачку со свежеобжаренным кофе, заклеивать клапан, оставлять в морозилке при – 20 градусах хоть на несколько лет. По прошествии времени, после разморозки, нужно приготовить его и выпить за несколько недель.