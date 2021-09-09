Смешные дикие животные, которых застал врасплох фотограф
Фотографы иногда круглосуточно следят за животными, чтобы поймать удачный кадр, сообщает Обозреватель.
Попугай призывает держать социальную дистанцию.
Сейчас будет "кусь" – фотограф снял развлечения бегемотов.
Пернатый друг не поделился добычей.
Суслик похож на оперную певицу.
Медвежат поймали с поличным.
Медведь расстроился, потому что ему не удалось поймать ни одной рыбы.
Еще один грустный красавец позирует фотографу.
Мать не отпускает сына.
Белочка радуется, потому что нашла огромный орех.
Страстные танцы на песке от молодого грызуна.
Пингвин покоряет волны.
Обезьянка загадочно позирует фотографу.
Кажется, сейчас будет "чих".