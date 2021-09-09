Смешные дикие животные, которых застал врасплох фотограф

Фотографы иногда круглосуточно следят за животными, чтобы поймать удачный кадр, сообщает Обозреватель.

Попугай призывает держать социальную дистанцию.

Экзотические попугаи здороваются.
Экзотические попугаи здороваются.

Сейчас будет "кусь" – фотограф снял развлечения бегемотов.

Бегемоты развлекаются в водоеме
Бегемоты развлекаются в водоеме

Пернатый друг не поделился добычей.

Птичка завидует добычи друга
Птичка завидует добычи друга

Суслик похож на оперную певицу.

Суслик эксклюзивно позирует фотографу
Суслик эксклюзивно позирует фотографу

Медвежат поймали с поличным.

Медвежата пытаются открутить колесо
Медвежата пытаются открутить колесо

Медведь расстроился, потому что ему не удалось поймать ни одной рыбы.

Расстроенный медведь прилег отдохнуть
Расстроенный медведь прилег отдохнуть

Еще один грустный красавец позирует фотографу.

Обезьяна обиделась, потому что у гостей закончились угощения.
Обезьяна обиделась, потому что у гостей закончились угощения.

Мать не отпускает сына.

Слоны шагают рядом
Слоны шагают рядом

Белочка радуется, потому что нашла огромный орех.

Белка мило улыбается фотографу
Белка мило улыбается фотографу

Страстные танцы на песке от молодого грызуна.

Грызун танцует на камеру
Грызун танцует на камеру

Пингвин покоряет волны.

Пингвин занимается серфингом
Пингвин занимается серфингом

Обезьянка загадочно позирует фотографу.

Обезьянка купается в озере
Обезьянка купается в озере

Кажется, сейчас будет "чих".

Белочка нюхает одуванчик.
Белочка нюхает одуванчик.
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