Смешные дикие животные, которых застал врасплох фотограф

Фотографы иногда круглосуточно следят за животными, чтобы поймать удачный кадр, сообщает Обозреватель.

Попугай призывает держать социальную дистанцию.

Экзотические попугаи здороваются.

Сейчас будет "кусь" – фотограф снял развлечения бегемотов.

Бегемоты развлекаются в водоеме

Пернатый друг не поделился добычей.

Птичка завидует добычи друга

Суслик похож на оперную певицу.

Суслик эксклюзивно позирует фотографу

Медвежат поймали с поличным.

Медвежата пытаются открутить колесо

Медведь расстроился, потому что ему не удалось поймать ни одной рыбы.

Расстроенный медведь прилег отдохнуть

Еще один грустный красавец позирует фотографу.

Обезьяна обиделась, потому что у гостей закончились угощения.

Мать не отпускает сына.

Слоны шагают рядом

Белочка радуется, потому что нашла огромный орех.

Белка мило улыбается фотографу

Страстные танцы на песке от молодого грызуна.

Грызун танцует на камеру

Пингвин покоряет волны.

Пингвин занимается серфингом

Обезьянка загадочно позирует фотографу.

Обезьянка купается в озере

Кажется, сейчас будет "чих".