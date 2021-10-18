Самый полезный вид овсянки

Овсянка – один из любимых здоровых завтраков большинства людей. Потому что она богата клетчаткой, полезными углеводами и необходимыми питательными веществами. Кроме того, это идеальная основа для еще более полезных добавок, таких как орехи, богатых белком и здоровыми жирами, и семена, богатых клетчаткой, сообщает WomanEL.

Если вы хотите получить еще больше пользы от утренней каши, есть небольшой совет. Любой овес хорош, но необработанный овес Steel cut oats ещё более полезен.

Когда дело доходит до овсянки, это самый полезный вид для здоровья

Steel cut oats (многие интернет-магазины не переводят название) – это наименее переработанная форма овса. Это цельная овсяная крупа, нарезанная на более мелкие кусочки – вот и все!

Кайли Иванир, врач-диетолог, называет его лучшим для здоровья овсом.

«Волокна в них очень полезны для кишечника, гормонов, сытости и потери веса».

Их приготовление занимает больше времени, но в них содержится больше клетчатки на полстакана сухой порции (8 граммов клетчатки).

Как правильно выбрать овес такого вида

В идеале покупайте органический овес, потому что овес сильно опрыскан токсичным пестицидом, называемым глифосатом. Слишком большое количество глифосата может повлиять на здоровье нашего кишечника, гормональный баланс и общее состояние здоровья.

Как его готовить?

Чтобы приготовить овсяные хлопья, замочите их на ночь, а затем слейте воду на следующий день. Затем вы можете приготовить их на плите с небольшим количеством воды или растительного молока. Замачивание овса на ночь помогает облегчить его переваривание.