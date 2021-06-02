Что будет если есть яичную скорлупу каждый день

Кальций – это один из самых важных элементов, который необходим нашему организму. Известно, что наши кости растут до 30 лет. Поэтому, если вам меньше 30 лет, то употреблять адекватное количество кальция критически важно, чтобы сформировать ваш скелет. Но кальций важен не только для нашего скелета, но и для многих других процессов в нашем организме, сообщает Здоровый образ.

Но интересный факт в том, что есть такие продукты, в которых содержание кальция даже выше, чем в молочке. Какие это продукты? И в этом видео разберем, чем он так важен для нас, а также какой лучший источник кальция из всех продуктов, присутствующих в нашей жизни.