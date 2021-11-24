Ранние симптомы меланомы: как осмотреть родинки в домашних условиях

Они вырастают на любой части тела. Родинки или невусы — доброкачественные образования на коже, обычно чёрные или коричневые. Именно из-за опасности раковых заболеваний нужно знать, как самостоятельно проверить родинку. Меланома образуется при мутации меланоцитов, сообщает Врач Юрий Солодов​.

Но учёные пока не выяснили, что именно вызывает перерождение клеток. Принято считать — рак кожи формируется под влиянием внешних факторов или наследственных. Как осмотреть родинки в домашних условиях? И на что нужно обратить внимание - смотрите видео до конца и все узнаете.