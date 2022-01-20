Семь привычек, которые гробят наши суставы

Проблемы с суставами возникают практически у каждого человека, и разумеется, с возрастом эти недуги говорят о себе всё громче. Но и у молодых людей в современном мире эта проблема тоже имеет место. Чаще всего страдают, конечно же, коленные суставы, а также тазобедренные, голеностопные и многие другие, сообщает Здоровый образ.

Но зачастую мы сами гробим наши суставы. Зачастую наши привычки и наш образ жизни подвергают их огромному риску. И самое коварное, что мы можем об этом даже не догадываться. А с возрастом эта проблема будет только нарастать. Так какие это риски и какие это привычки? Что необходимо знать, чтобы наши суставы сохраняли здоровье?

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