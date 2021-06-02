Модная джинсовая одежда 2021: главные тренды

Модная джинсовая одежда 2021: главные тренды

Джинсовые вещи стали заметным модным трендом в коллекциях  2021. Дизайнеры советуют присмотреться к курткам из денима, комбинезонам и платьям, сообщает Обозреватель.

Это не только стильные предметы гардероба, но и очень практичные.

Джинсовая куртка

В этом сезоне наиболее актуальны классические джинсовые куртки, напоминающие жакет. Также в моде укороченные джинсовые куртки. Что касается цвета: здесь тоже преобладает классический синий деним.

Модная джинсовая куртка
Модная джинсовая куртка
Модная джинсовая куртка
Модная джинсовая куртка
Модная джинсовая куртка
Модная джинсовая куртка

Джинсовый total look

Модно сочетать джинсовую куртку с платьем, шортами или юбкой из денима. Образ можно дополнить джинсовыми кедами или сапогами, а также аксессуарами из того же материала: сумкой и повязкой на голове.

Модный джинсовый total look
Модный джинсовый total look
Модный джинсовый total look
Модный джинсовый total look
Модный джинсовый total look
Модный джинсовый total look

Джинсовые комбинезоны и платья

В этом сезоне в моде джинсовые комбинезоны с длинными объемными рукавами, с поясом и расклешенными или прямыми брюками. Также следует обратить внимание на джинсовое платье или стильный сарафан.

Модный джинсовый комбинезон
Модный джинсовый комбинезон
Модное джинсовое платье
Модное джинсовое платье
Модный джинсовый сарафан
Модный джинсовый сарафан

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