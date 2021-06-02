Модная джинсовая одежда 2021: главные тренды
Джинсовые вещи стали заметным модным трендом в коллекциях 2021. Дизайнеры советуют присмотреться к курткам из денима, комбинезонам и платьям, сообщает Обозреватель.
Это не только стильные предметы гардероба, но и очень практичные.
Джинсовая куртка
В этом сезоне наиболее актуальны классические джинсовые куртки, напоминающие жакет. Также в моде укороченные джинсовые куртки. Что касается цвета: здесь тоже преобладает классический синий деним.
Джинсовый total look
Модно сочетать джинсовую куртку с платьем, шортами или юбкой из денима. Образ можно дополнить джинсовыми кедами или сапогами, а также аксессуарами из того же материала: сумкой и повязкой на голове.
Джинсовые комбинезоны и платья
В этом сезоне в моде джинсовые комбинезоны с длинными объемными рукавами, с поясом и расклешенными или прямыми брюками. Также следует обратить внимание на джинсовое платье или стильный сарафан.