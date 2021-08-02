Ремонт в жилом доме: штрафы за нарушение тишины

Проводить ремонтные и строительные работы в жилых домах, квартирах, без согласования с жильцами дома срока начала и завершения работ запрещено, сообщает Лига.Закон.

Строительные, ремонтные и декоративные работы в будние дни разрешается проводить только с 08:00 должно быть прекращено ровно в 21:00. Если какие-либо громкие звуки будут доноситься из квартиры позже этого времени, соседи имеют право пожаловаться в полицию на собственника жилья.

Очень часто делают ремонт в субботу, воскресенье и в праздники, так как не нужно выходить на работу. Однако, в выходные и праздничные дни закон запрещает проводить громкие работы в течение целого дня.

Если вы не хотите страдать из-за недосыпания, следует принять определенные меры по борьбе с нарушителями:

1. Для начала попробуйте решить вопрос мирным путем, доброжелательно попросите перестать шуметь.

2. Если собеседник отказывается, сообщите о том, что в законе четко указано, с какого времени можно делать ремонт и во сколько нужно прекратить, и если он не будет соблюдать установленный режим, вам придется обратиться с жалобой в правоохранительные органы.

3. Если не удалось в спокойной обстановке решить ситуацию, звоните в полицию. Представьтесь и объясните суть проблемы, будьте настойчивы и добейтесь того, чтобы по указанному адресу прибыли полицейские.

4. Работники полиции должны зафиксировать нарушение и оформить соответствующий протокол. Данный документ следует внимательно изучить, проверить достоверность указанной информации, включая дату и время, адрес и другие сведения.

Для того чтобы соседи перестали нарушать тишину не только на 1 ночь, когда приехала полиция, а в целом на будущее, к ним, как к нарушителям общественного порядка, органами полиции или судом могут быть применены наказания, предусмотренные статьей 182 Кодекса об административных нарушениях.

Так, за нарушение требований закона и иных нормативно-правовых актов по защите населения от чрезмерного шума и тишины к виновным лицам может быть применено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 85 до 255 гривен.

Если же в течение 1 года по той же самому гражданину - соседу будет зафиксировано еще одно такое же нарушение, то к нарушителю применяется штраф в размере от 255 до 510 гривен с конфискацией предмета совершения правонарушения - источники шума (то есть конфискация аудио аппаратуры, бытовых инструментов для ремонта и других предметов нарушения тишины).

Если соседом нарушителем является не простое физическое лицо, а предприниматель или фирма, организация, предприятие, компания, то размер штрафа за первое нарушение составляет от 255 до 510 гривен; за повторное нарушение в течение 1 года - от 850 до 2550 гривен с конфискацией предмета нарушения.