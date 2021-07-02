Топ-3 причины, которые приводят к дефициту энергии

Смена сезонов часто сопровождается депрессивными настроениями, упадком сил и вообще нежеланием вести социальную жизнь. Не стоит винить себя, искать причины в сложном характере, так как этому всегда вполне есть целиком логичное объяснение. Банальная нехватка витаминов и микроэлементов в организме может влиять не только на работу обменных процессов, но и на настроение человека, сообщает Ukr.media.

О том, как распознать у себя первые признаки энергодефицита и что с этим делать, мы расскажем далее.

Анемия

Нехватка железа в организме приводит к неприятным последствиям со здоровьем, в частности к анемии. Железо выполняет множество жизненно важных функций, например, транспортировки кислорода в ткани. Без кислорода не происходит ни один биохимический процесс и ни одна реакция в нашем организме, отсюда отсутствие энергии.

Признаки анемии:

чувство усталости утром, когда нет сил даже на то, чтобы встать с кровати;

сонливость. Вы все время невыспавшийся: сколько бы вы не спали, вам все равно хочется еще поспать;

апатия и подавленность: эмоциональное напряжение.

Такие неприятные ощущения организм пытается преодолеть с помощью сахаросодержащих продуктов: когда нам грустно, возникает непреодолимое желание съесть какой-то десерт. Сладости - источник углеводов, которое мгновенно дает организму энергию, но ее хватает ненадолго. Через короткий промежуток времени вам снова нужна порция "сахарного допинга", и у вас возникает пищевая зависимость. Обратной реакцией на быстрый всплеск энергии в организме является раздражительность и злость.

Проблемы с щитовидной железой

Чаще всего проблемы с щитовидной железой логично возникают с первой проблемой - анемией. Нарушение работы щитовидной железы приводит к замедлению метаболизма, уменьшение уровня энергии в организме в целом.

Дефицит витамина D

Витамин D участвует в более чем 2500 биохимических процессах в организме. Его смело можно назвать прогормоном, витамином, который влияет на наши гены. В условиях дефицита витамина D организм не может полноценно функционировать.

Если вы обнаружили первые признаки дефицита, не спешите заниматься самолечением, наугад принимать витамины - сначала пройдите полноценное обследование, сдайте анализы и проконсультируйтесь со специалистом.