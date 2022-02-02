Диетические добавки, необходимые для баланса гормонов
Дисбаланс гормонов негативно отражается на разных сферах здоровья. Его некоторыми симптомами являются депрессия, нарушение пищеварения, бесплодие. Для улучшения гормонального здоровья можно скорректировать образ жизни, изменить питание и начать употреблять пищевые добавки, сообщает Econet.
Терапия гормонального дисбаланса, как правило, представляет собой заместительную терапию синтетическими гормонами (противозачаточные, лекарства для лечения щитовидки, инсулиновые инъекции и т.д.). Но это лишь маскирует симптомы, а не помогает избавиться от них.
Как привести в порядок соотношение гормонов без побочных эффектов и синтетических медикаментов с помощью диетических добавок?
- Цинк рекомендуется принимать женщинам в пред менопаузе для функций мозга и настроения.
- Маку (лекарственное растение) принимают при сексуальной дисфункции, пониженном половом влечении, беспокойстве у мужчин и у женщин.
- Пробиотики принимают для здоровья кишечника.
- Витамин С рекомендуется женщинам для восстановления фертильности, он снижает тревожность и стресс у представителей обоих полов.
- Магний + B6 снимают стресс и симптоматику ПМС.