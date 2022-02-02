Диетические добавки, необходимые для баланса гормонов

Дисбаланс гормонов негативно отражается на разных сферах здоровья. Его некоторыми симптомами являются депрессия, нарушение пищеварения, бесплодие. Для улучшения гормонального здоровья можно скорректировать образ жизни, изменить питание и начать употреблять пищевые добавки, сообщает Econet.

Терапия гормонального дисбаланса, как правило, представляет собой заместительную терапию синтетическими гормонами (противозачаточные, лекарства для лечения щитовидки, инсулиновые инъекции и т.д.). Но это лишь маскирует симптомы, а не помогает избавиться от них.

Как привести в порядок соотношение гормонов без побочных эффектов и синтетических медикаментов с помощью диетических добавок?