Методы, которые помогают разогнать лимфу и уменьшить целлюлит

В борьбе с целлюлитом главная задача — "разогнать" застоявшуюся лимфу. Без этого болезненные антицеллюлитные массажи, уколы мезотерапии и другие салонные процедуры будут приносить лишь временный эффект, сообщает Вести.

Итак, разогнать лимфу помогут следующие действия:

Скандинавская ходьба. При целлюлите показана любая ходьба — лишь бы вы не засиживались на диване. Но особенно эффективна в борьбе с этой проблемой скандинавская ходьба с палками. Во-первых, опираясь на них, вы можете развить крейсерскую скорость. А значит, кровообращение усилится, улучшится микроциркуляция — об этом вам расскажет приятное ощущение покалывания в самых насиженных местах. Во-вторых, во время скандинавской ходьбы нужно постоянно сжимать и разжимать руки.

При целлюлите показана любая ходьба — лишь бы вы не засиживались на диване. Но особенно эффективна в борьбе с этой проблемой скандинавская ходьба с палками. Во-первых, опираясь на них, вы можете развить крейсерскую скорость. А значит, кровообращение усилится, улучшится микроциркуляция — об этом вам расскажет приятное ощущение покалывания в самых насиженных местах. Во-вторых, во время скандинавской ходьбы нужно постоянно сжимать и разжимать руки. Тряска. В восточном танце живота одно из топовых движений — коленная тряска. Нужно стать, перенеся вес тела на ноги, слегка присогнув колени, и, немного отрывая пятки, начать очень быстро трясти коленями. При этом бедра ходят ходуном, и кажется, что все "залежи" просто растрясываются. Такое упражнение нужно выполнять каждый день хотя бы в течение пары минут. За счет быстрых движений бедрами, по словам Ирины Сивцовой, улучшается кровообращение и движение лимфы в тканях.

Лимфодренажная гимнастика. Упражнения, которые в нее входят, можно выполнять по ходу дела — в повседневной жизни, не выделяя какое-то отдельное время на них. Допустим, варите кашу детям — пока ее размешиваете, перекатывайтесь на стопах. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки. Повторите раз 20. Легли на диван — сделайте "японскую вибрацию". Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в коленях, и трясите ими одновременно, стараясь максимально расслабить. Пару минут достаточно, чтобы разогнать застоявшуюся лимфу.

Упражнения, которые в нее входят, можно выполнять по ходу дела — в повседневной жизни, не выделяя какое-то отдельное время на них. Допустим, варите кашу детям — пока ее размешиваете, перекатывайтесь на стопах. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки. Повторите раз 20. Легли на диван — сделайте "японскую вибрацию". Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в коленях, и трясите ими одновременно, стараясь максимально расслабить. Пару минут достаточно, чтобы разогнать застоявшуюся лимфу. Контрастный душ. Старое доброе средство — не забывайте о нем.

"Контрастный душ приводит лимфу в движение за счет сокращения и расслабления стенок сосудов", — объясняет Ирина Сивцова.

Массаж. Идеально, если перед душем вы сделаете массаж сухой щеткой.

"Массажные движения на ногах нужно делать строго вверх, избегая зоны под коленями, мест, где расширены вены, есть какие-то высыпания. На бедрах и животе делайте их по часовой стрелке", — советует Ирина Сивцова.