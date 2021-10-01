Методы, которые помогают разогнать лимфу и уменьшить целлюлит
В борьбе с целлюлитом главная задача — "разогнать" застоявшуюся лимфу. Без этого болезненные антицеллюлитные массажи, уколы мезотерапии и другие салонные процедуры будут приносить лишь временный эффект, сообщает Вести.
Итак, разогнать лимфу помогут следующие действия:
- Скандинавская ходьба. При целлюлите показана любая ходьба — лишь бы вы не засиживались на диване. Но особенно эффективна в борьбе с этой проблемой скандинавская ходьба с палками. Во-первых, опираясь на них, вы можете развить крейсерскую скорость. А значит, кровообращение усилится, улучшится микроциркуляция — об этом вам расскажет приятное ощущение покалывания в самых насиженных местах. Во-вторых, во время скандинавской ходьбы нужно постоянно сжимать и разжимать руки.
- Тряска. В восточном танце живота одно из топовых движений — коленная тряска. Нужно стать, перенеся вес тела на ноги, слегка присогнув колени, и, немного отрывая пятки, начать очень быстро трясти коленями. При этом бедра ходят ходуном, и кажется, что все "залежи" просто растрясываются. Такое упражнение нужно выполнять каждый день хотя бы в течение пары минут. За счет быстрых движений бедрами, по словам Ирины Сивцовой, улучшается кровообращение и движение лимфы в тканях.
- Лимфодренажная гимнастика. Упражнения, которые в нее входят, можно выполнять по ходу дела — в повседневной жизни, не выделяя какое-то отдельное время на них. Допустим, варите кашу детям — пока ее размешиваете, перекатывайтесь на стопах. Приподнимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем опуститесь и перекатитесь на пятки. Повторите раз 20. Легли на диван — сделайте "японскую вибрацию". Поднимите вверх руки и ноги, слегка согнутые в коленях, и трясите ими одновременно, стараясь максимально расслабить. Пару минут достаточно, чтобы разогнать застоявшуюся лимфу.
- Контрастный душ. Старое доброе средство — не забывайте о нем.
"Контрастный душ приводит лимфу в движение за счет сокращения и расслабления стенок сосудов", — объясняет Ирина Сивцова.
- Массаж. Идеально, если перед душем вы сделаете массаж сухой щеткой.
"Массажные движения на ногах нужно делать строго вверх, избегая зоны под коленями, мест, где расширены вены, есть какие-то высыпания. На бедрах и животе делайте их по часовой стрелке", — советует Ирина Сивцова.
- Похлопывание всего тела. После душа найдите для себя еще минут пять свободного времени. Тяжелой рукой ощутимо похлопайте все тело снизу вверх — так, чтобы кожа раскраснелась. Особое внимание уделите проблемным целлюлитным зонам.