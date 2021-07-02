Самые мстительные знаки Зодиака

Все представители зодиакального круга переживают обиды по-своему. Одни не обращают внимания на раздражающий фактор, у других снижается уровень доверия к окружающим, а третьи планируют изощренный и жестокий ответ, сообщает Astrogika.

Злопамятные личности

Скорпион: Представители знака воды не отличаются ранимостью, но любой удар они не оставят без внимания. Скорпионы придерживаются мнения, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Они не бросаются с кулаками на обидчика, а разрабатывают кровожадный и безупречный план. Если задето самолюбие подопечных Плутона или честь его семьи, он ни перед чем не остановится. Обидчик обязательно будет наказан по всем правилам мафиозного возмездия. Для мести Скорпион способен подключить массу людей, поэтому добивается полного уничтожения человека, который рискнул бросить ему вызов.

Дева: Среди самых мстительных знаков назван и представитель земной стихии. Девы добродушны по натуре, стараются не причинять вреда окружающим, но не позволят злоупотреблять своим хорошим отношением. Уязвленное самолюбие – первый шаг к продуманной и спланированной мести. Дева выберет максимально жестокий вариант возмездия, чтобы обидчик надолго запомнил результаты своего необдуманного выпада. Для представителей знака земли месть является одним из ритуалов кодекса чести, который должен быть приведен в исполнение. Дева страшна изощренной фантазией и аналитическим складом ума, благодаря чему удар придется точно в цель.

Телец: Прямолинейные представители знака земли не терпят нечестной игры, поэтому воспринимают близко к сердцу любую несправедливость. Тельцы не слишком надеются на законы Вселенной, предпочитая самостоятельно вершить правосудие. Подопечным Венеры не хватает утонченности, из-за чего месть получается топорной и вызывает очередной поток насмешек. Обидчик успевает продумать план защиты, поэтому восстановление справедливости откладывается. Благодаря природному упорству Телец будет снова и снова предпринимать попытки, пока не отомстит непорядочному человеку.

Лев: Коммуникабельность и добродушие Льва весьма обманчивы, поскольку за маской благородства скрывается злопамятная личность. Представители огненного знака не привыкли откладывать дела в долгий ящик – и месть не станет исключением. Агрессия так же велика, как и щедрость царственной особы, но по силе может превосходить гнев Скорпиона. Лев редко пускает в ход кулаки, предпочитая выставить обидчика в неприглядном свете и обсмеять его публично. Если не удается отомстить моментально, со временем подопечные Солнца успокаиваются, но не способны окончательно забыть неприятный момент. При удобном случае они с удовольствием станцуют на костях обидчика зажигательную румбу.

Помнят всех, кто когда-то им делал больно

Близнецы: Несмотря на легкий характер и веселый нрав, представители воздушного знака не упускают возможности ответить на полученный негатив. Близнецы считаются умелыми притворщиками и лицемерами, поэтому способны сделать вид, что не услышали выпада в свой адрес. Однако в голове у них уже зреет план мести, которому они обязательно дадут ход. Конфликтовать напрямую подопечные Меркурия не станут – в большинстве случаев из-за собственного худощавого телосложения и физического преимущества соперника. Красноречие – лучшее оружие Близнецов, которые умеют сочинять правдоподобные истории. Сплетни наверняка ударят по репутации обидчика, и он даже не поймет, откуда дует ветер.

Овен: Как и Львы, подопечные Марса никогда не откладывают месть в долгий ящик. Овен тут же бросится на обидчика с кулаками, считая побои вполне адекватным ответом. Представители огненного знака слишком прямолинейны и импульсивны, чтобы выстраивать изощренные планы отмщения. Логика у мужчин-Овнов проста: напросился – получай. Без лирических вступлений и долгого предисловия обидчик отправится в ближайшую травматологию. Женщины, рожденные под знаком огня, не столь агрессивны, но умеют отстаивать свою честь и достоинство. Они обязательно пройдутся по противнику тяжелой артиллерией, выбрав гневную тираду и звонкую оплеуху.

Рак: В мести максимально проявляется пластичность подопечных Луны, которые действуют с мастерством опытного психолога. Рак сделает все, чтобы вызвать у обидчика сильнейшие угрызения совести. После конфликта представители знака воды прячутся в защитный «панцирь», наблюдая оттуда за противником. Молчанка может продолжаться от нескольких дней до месяцев, пока цель не будет достигнута. Если бойкот не возымел действия, Раки идут на крайние меры. Они способны испортить вещь оппоненту, выбирая предмет подороже. Астрологи не советуют связываться с Раками, чтобы однажды не обнаружить царапины на элитном автомобиле или пятна на вечернем платье.

Рыбы: Чувствительность представителей знака воды достигает апогея, поэтому последней каплей может стать неосторожный взгляд или случайно брошенное слово. Рыбы не притворяются – они действительно обижаются на резкие фразы или некрасивые поступки. Подопечные Нептуна не начнут драку, не станут обзываться в ответ, поскольку в их арсенале имеется эффективное оружие. Они рассказывают о неприятной ситуации окружающим, расписывая все в мрачных красках. Рыбы способны сочинить, чтобы вызвать жалость и сочувствие собеседников. Наговоры, сплетни, мелкие пакости и жалобы в высшие инстанции – представители стихии воды ничем не побрезгуют ради восстановления справедливости.

Не держат зла на своих врагов

Водолей: В рейтинге самых злобных знаков Зодиака подопечные Урана плетутся в хвосте, поскольку оставляют правосудие на волю Вселенной. Если кто-то оказался жертвой мести Водолея, то ситуация стала результатом невероятных совпадений. Представители воздушной стихии не будут запланировано строить козни, считая подобное поведение недостойным. Обидеть Водолея сложно, ведь он не допустит целенаправленной атаки. Сарказмом, колкостями и едким юмором подопечные Урана с легкостью поставят оппонента на место. Жестоко мстить Водолеи не умеют и не хотят, чтобы случайно не испортить себе карму.

Стрелец: Представители огненного знака достаточно злопамятны, но придумывать план ответа не будут. Они дождутся удобного случая, чтобы с гордостью воскликнуть: «А я ведь предупреждал!». Стрелец ответит обидчику, когда вокруг соберутся благодарные зрители. Публичное унижение оппонента больше напоминает спектакль, где режиссером станет самоуверенный представитель стихии огня. Обидчивость ярче проявляется у женщин, которые не любят замечаний в свой адрес. Кровавой расправы можно не ждать, но Стрелец доставит массу неудобств. Если нужна бюрократическая справка, а ее выдает подопечный Юпитера, которому посетитель когда-то наступил на ногу и не извинился, ради бумажки придется пройти все круги ада.

Козерог: Подопечные Сатурна редко мстят – они просто изгоняют обидчика из круга своего общения. Козероги не предпринимают ответных действий, а доказывают собственную правоту и восстанавливают справедливость. Заставить представителей земной стихии опуститься до мести практически невозможно. Исключением является ситуация, когда задета честь семьи или партнера Козерога. Напрямую подопечный Сатурна конфликтовать не будет, но соберет рычаги власти и влияния в своих руках. Когда обидчик окажется загнанным в угол, ему придется идти к Козерогу на поклон с извинениями.

Весы: Почетное звание «антимстителя» отведено гармоничным и чувствительным Весам. В популярных гороскопах представлены идеальные качества подопечных Венеры: тактичность, дипломатический дар, доброжелательность, уступчивость. С таким послужным списком сложно представить знак Весы со злобным оскалом или сжатыми кулаками. Они вызовут оппонента на откровенный разговор, мягко объяснят его неправоту и удалятся с гордо поднятой головой. Весы исполняют роль миротворцев, умеют нейтрализовать давний конфликт и не позволяют разгореться новому скандалу. Неудивительно, что о мести подопечные Венеры имеют слабое и отдаленное представление.

Не стоит долго держать обиду на тех, кто вас обидел. Законы Вселенной равны для всех, поэтому, как говорится, и их накажут. Не портите себе карму, живите в мире, согласии и любви со всеми окружающими, тогда все у вас будет замечательно.