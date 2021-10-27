Лучшие идеи дизайна гардеробной в спальне

Несмотря на то, что наиболее распространённым местом для хранения различных вещей считается шкаф, такое приспособление, как гардеробная, имеет массу преимуществ перед подобным видом мебели. Наличие гардеробной это возможность получить больше пространства для удобного хранения вещей. В этом уютном уголке можно одновременно разместить гардероб сразу нескольких человек, сообщает Remontbp.

И самое главное – гардеробная ни в коем случае не исказит общий интерьер комнаты, даже если речь идёт об обустройстве подобного приспособления в спальнях с небольшой площадью.

Наоборот, подобное решение станет оригинальной изюминкой помещения, а у вас появиться прекрасная возможность освободить пространство от всевозможных вещей, ведь они будут собраны в одном месте и надёжно спрятаны за дверью или шторой от посторонних глаз.

Принципы размещения гардеробной в спальной комнате

Первое, на что следует обратить внимание, приступая к планированию пространства в спальне – это определение места для сна, где предполагается размещение кровати.

Затем можно проектировать расположение места для хранения вещей. Также не следует забывать о свободном проходе между предметами меблировки и обязательном наличии пространства для распахнутой двери.

Все полки принято устанавливать на удобном расстоянии друг от друга. Тип вешалок подбирается в соответствии с размерами гардеробной. Мелкие предметы можно хранить в консолях или выдвижных ящиках.

Узкая или небольшая спальня

Наиболее удачным решением для узкой или небольшой спальни считается угловая гардеробная, которая не занимает много места, но является достаточно вместительной за счёт своей эргономики и круговых вешалок.

Помимо этого, угловая гардеробная помогает визуально скорректировать комнату, сглаживает острые углы и расширяет пространство.

При создании уютного уголка для переодевания и хранения вещей в вытянутом или прямоугольном помещении актуальным решением станет обустройство гардеробной в виде букв П либо Г. В этом случае переход конструкции с длинной стены на более короткую одновременно позволяет эффективно использовать пространство и визуально скорректировать форму помещения.

Большая и широкая спальня

Спальная комната с такими размерами позволяет создать в ней полноценную гардеробную.

Экономить каждый сантиметр в этом случае нет необходимости, поэтому можно смело разместить будущие полки и шкафы для хранения вдоль самой длиной стены.

Шкаф-гардеробная

Гардеробная в виде шкафа представляет собой вместительную конструкцию с множеством полочек, отсеков и штанг, которая может иметь вид популярных в последнее время шкафов-купе, организовываться за специальной перегородкой или в углу.

При этом обязательной деталью при установке подобных вариантов считаются раздвижные двери, которые позволят скрыть содержимое гардеробной, и не будут занимать место. Габариты и дизайн шкафа-гардеробной полностью зависит от вкусовых пристрастий хозяина и его финансовых возможностей.

Угловая гардеробная

Расположение места для хранения вещей в одном из углов спальни является прекрасным решением для обустройства небольшой комнаты.

Располагается гардеробная в подобных помещениях сбоку от входа либо возле короткой стены у окна, что позволяет сэкономить на освещение внутри самого хранилища.

Встроенная гардеробная

Основным преимуществом подобного вида гардеробной является максимальное заполнение имеющегося пространства – ниши, которые очень часто встречаются в планировке помещений спальных комнат или любого свободного пространства.

В большинстве примеров, встроенные гардеробные оснащены раздвижными дверями, на которых крепятся зеркала или специальные панели с узорами или орнаментом, соответствующим общему стилю оформления спальни.

Проходная гардеробная

Такое дизайнерское предложение станет отличным решением для помещений с небольшой площадью, вход в которые происходит через коридор.

В этом случае предполагаемые полки и секции для хранения различных вещей располагаются с обеих сторон стен коридора с обязательным правилом – обеспечение прохода в комнату шириной не менее 80 см. При такой организации гардеробного хранилища приемлемо использование раздвижных видов дверей или обустройство гардеробной с открытыми полками.

Обустройство гардеробной за шторой

Подобная идея, по сути, является разновидностью открытой гардеробной, при создании которой вместо тяжёлых фасадов или различных видов дверей используются шторы либо специальные ширмы.

А если цвет текстиля или полотен ширмы вам надоел, вы всегда можете освежить или обновить подобные средства разграничения.