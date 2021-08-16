Самые нелепые и курьезные свадебные фото

Свадьба – один из самых важных дней в жизни человека. Пары готовятся и планируют мероприятие, надеясь, что это будет лучший день, сообщает Обозреватель.

Иногда не все идет по плану, а благодаря непредсказуемым ситуациям выходят смешные свадебные снимки.

Молодожены хотели сделать атмосферное фото рядом с жеребцом.

Конь хотел попробовать на вкус букет невесты. Источник: Ken Pak Photography

Кондитер перепутала дизайн свадебного торта.

Вышел не очень аппетитный торт. Источник: Imgur/LaMerMerci

Ожидания и реальность: молодожены сделали заказ у неумелого кондитера.

Торт должен быть в форме королевского замка. Источник: cakewrecks.com

Подружки невесты верят в удачу.

Кто-то очень хотел выйти замуж. Источник: tuxboard.com

Дедушка требует правнуков как можно скорее.

Дедушка угрожает внукам. Источник: Picline

Свадьба всегда утомляет.

Молодожены заметно устали. Источник: vpodobay

Молодожены приняли решение охладиться в реке.

Молодожены купаются в водоеме

Деревенская свадьба не обходится без забавных фотографий.

Свадебная фотосессия в деревне

Есть что вспомнить после свадьбы.

За секунду до падения.

Кто-то из гостей недолюбливал молодоженов.