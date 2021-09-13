Какой шоколад самый полезный

Сиднейская диетолог Ребекка Гоуторн сравнила три вида самого востребованного шоколада: молочный, темный и веганский. Оказалось, что самый полезный из них – вовсе не веганский, а молочный, сообщает Обозреватель.

На основе проведенного ранее эксперимента, диетолог рассказал: " Если вы любите темный или веганский шоколад, то обязательно продолжайте его есть. Но если вы употребляете их только потому, что считаете их более полезными для здоровья, то это признак того, что вы просто едите шоколад, который вам действительно нравится"

Исследования диетолога показали следующее: при сравнении молочного, темного и веганского шоколада оказалось, что именно молочный на самом деле содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем остальные два. А веганский содержал почти вдвое больше насыщенных жиров, чем молочный.