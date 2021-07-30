Продукты, которые борются с воспалением

Как оказалось, один из лучших способов уменьшить воспаление - не в аптечке, а в холодильнике. Соблюдая противовоспалительную диету, вы можете навсегда избавиться от проблемы, сообщает Harvard Health Publishing.

Что делает противовоспалительная диета? Ваша иммунная система активируется, когда ваше тело распознает что-либо чужеродное, например, вторгшийся микроб, пыльцу растений или химическое вещество. Это часто вызывает процесс, называемый воспалением. Периодические приступы воспаления, направленные на действительно опасных захватчиков, защищают ваше здоровье.

Однако иногда воспаление сохраняется изо дня в день, даже когда вам не угрожает иностранный захватчик. Вот тогда воспаление может стать вашим врагом. Многие серьезные болезни, которые беспокоят нас, включая рак, болезни сердца, диабет, артрит, депрессию и болезнь Альцгеймера, связаны с хроническим воспалением.

Одно из самых мощных средств борьбы с воспалением поступает не из аптеки, а из продуктового магазина.

"Многие экспериментальные исследования показали, что компоненты продуктов питания или напитков могут иметь противовоспалительное действие," - говорит доктор Франк Ху, профессор питания и эпидемиологии факультета питания Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Выберите правильные противовоспалительные продукты, и вы сможете снизить риск заболевания. Постоянно выбирайте неправильные, и вы можете усилить воспалительный процесс.

Продукты, вызывающие воспаление

Постарайтесь по возможности избегать или ограничивать эти продукты:

рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и выпечка

картофель фри и другие жареные продукты

газированные напитки и другие сахаросодержащие напитки

красное мясо (гамбургеры, стейки) и мясные полуфабрикаты (хот-доги, колбаса)

маргарин и жиры

И напротив противовоспалительная диета должна включать следующие продукты:

помидоры

оливковое масло

зеленые листовые овощи , такие как шпинат, капуста и капуста

орехи, такие как миндаль и грецкие орехи

жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сардины

фрукты, такие как клубника, черника, вишня и апельсины

Кофе, содержащий полифенолы и другие противовоспалительные соединения, также может защитить от воспалений.

Чтобы снизить уровень воспаления, придерживайтесь здоровой диеты. Если вы ищете план питания, который строго следует принципам противовоспалительного питания, подумайте о средиземноморской диете, которая богата фруктами, овощами, орехами, цельнозерновыми, рыбой и полезными маслами.

Помимо уменьшения воспаления, такая диета может оказать заметное влияние на ваше физическое и эмоциональное здоровье.