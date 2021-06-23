Одни дома: что делают дети, пока родители не видят (фото)

Каждый помнит свои шалости в детстве. Часто родители даже не подозревают, на какие выходки способны их дети, сообщает Обозреватель.

Пока родители на работе – у детей было задание накормить кота. Домашнему любимцу пришлось обедать апельсином.

Сын накормил кота апельсином. Источник: Reddit/Josh_Lyman

Мама испугалась, когда увидела во что играют дети.

Дети устроили похороны. Источник: Reddit/yoilovetrees

Пока родители готовили завтрак – девочка сама выбрала наряд.

Девочка собралась в детский сад. Источник: Reddit/MatthewSmith58

Папа смотрел футбол, пока дочки плавали в ванной.

Сестры принимают ванну с пеной. Источник: Reddit/LongtimeLesbianLurker

Пока родители не видят, мальчик демонстрирует искренние эмоции.

Сын не любит, когда родители целуются. Источник: Reddit/Iamamanlymanlyman

Дети устроили родителям розыгрыш, перевернув все стаканы с водой вверх дном.

Мальчики перевернули банки с водой и пошли гулять. Источник: Reddit/MathewRogers

Дети застряли в шкафу.

Дети закрылись в серванте и звали на помощь. Источник: Reddit/Creator716

Бабушка чуть не потеряла сознание, увидев змей.

Дети подбросили змей на стол. Источник: Reddit/food.for.tots

Дети развлекались с собачкой и сделали ей странный макияж.

Дети сделали макияж собачке. Источник: Reddit/randall215

Папа решил, что паук настоящий и закричал на весь дом.

Дети устроили ловушку. Источник: Reddit/cassiethomas812

Девочка скучает по родителям, когда те идут на работу.

Девочка прощается с папой. Источник: Reddit/MetaDingus

Мама попросила убрать беспорядок в комнате и красиво сложить вещи. Доченька старательно выполнила задание.