Неожиданные лайфхаки с едой, облегчающие жизнь

Далеко не каждый готов проводить ценные часы своего свободного времени на кухне. Но есть способ упросить себе жизнь, воспользовавшись удивительными лайфхаками, сообщает Обозреватель.

Чтобы рассчитать нужное количество подсолнечного масла – используйте обычный распылитель, пульверизатор.

Чтобы вернуть прежнюю свежесть хлебу, булочкам – облейте их водой и отправьте в духовку, через несколько минут хлеб будет снова мягким.