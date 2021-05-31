Неожиданные лайфхаки с едой, облегчающие жизнь
Далеко не каждый готов проводить ценные часы своего свободного времени на кухне. Но есть способ упросить себе жизнь, воспользовавшись удивительными лайфхаками, сообщает Обозреватель.
- Чтобы рассчитать нужное количество подсолнечного масла – используйте обычный распылитель, пульверизатор.
- Чтобы вернуть прежнюю свежесть хлебу, булочкам – облейте их водой и отправьте в духовку, через несколько минут хлеб будет снова мягким.
- Не любите чистить морковь? Этот лайфхак точно для вас, скребок для посуды за считанные секунды очистит кожуру.
- Хотите быстро очистить помидоры – просто сделайте на них небольшие надрезы и отправьте в духовку на пару секунд.
- Всего за 60 секунд можно сделать отличную приправу из базилика к мясу, супу и другим блюдам. Все очень просто и быстро, нужно мелко порезать свежий базилик и отправить его в микроволновку и уже достать готовую сухую приправу.