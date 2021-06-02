Продукты, способствующие зачатию ребенка

Сбалансированная диета помогает сохранять здоровье тела. Женщины, которые хотят иметь детей, должны в первую очередь снабжать себя определенными питательными веществами, сообщает Frankfurter Rundschau .

Будь то фолиевая кислота, витамин D или растительные белки: целый ряд жизненно важных веществ может помочь женщинам забеременеть. Только организм, который в достаточной мере снабжен этими питательными веществами, способен генерировать энергию для беременности. С другой стороны, недоедание и сильный стресс могут негативно повлиять на беременность, потому что организм должен сосредоточиться на поддержании жизненно важных функций.

Те, кто придерживается сбалансированной и здоровой диеты, то есть избегают промышленного сахара и очень соленых готовых продуктов, часто используют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и другие растительные источники энергии, обычно потребляют все важные питательные вещества. Однако женщины, которые хотят иметь детей, могут поддержать свое тело, чаще добавляя в меню следующие продукты.

Фолиевая кислота (спаржа, арахис, брокколи, белокачанная и брюссельская капуста, яйца или шпинат- витамин B9 - способствует образованию крови и метаболизму, а также процессам роста, которые играют важную роль в оплодотворении яйцеклетки. Гинеколог Петер Дорффлер ссылается на «Исследование здоровья медсестер», в котором приняли участие около 18 000 человек: «Более высокий уровень фолиевой кислоты также может иметь положительный эффект: фолиевая кислота не только улучшает (...) овуляцию и имплантацию, но и снижает риск заболеваний нервов спинного мозга», - говорится на сайте гинеколога.

Согласно исследованию Массачусетского университета в Амхерсте, адекватное потребление B6 (брокколи, фасоль, горох, картофель и капуста) улучшает фертильность у женщин на 40%.

Жирные кислоты омега-3 (растительные масла, орехи, лосось или тунец) стимулируют приток крови к репродуктивным органам, должны улучшать качество цервикальной слизи и спермы и благотворно влияют на гормональный баланс и овуляцию.

Цинк (эмменталь, гауда, овсяные хлопья, пшеница, грецкие орехи, чечевица и кукуруза) участвует в производстве репродуктивных гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон, в организме, поэтому необходимо удовлетворять потребность в нем, особенно у женщин, которые хотят иметь детей.

Витамин B12 (сельдь, лосось, сыр Гауда, яйца и творог) способствует готовности к зачатию.