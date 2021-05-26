Слоучи, колор блок и варенки: джинсы на лето 2021
Джинсы - это базовая вещь для большинства гардеробов. Носят их в правильной стилизации и в ресторан, и на работу, и на прогулку. Но не стоит путать актуальную "базу" и устаревшую псевдоклассику, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала стилист Татьяна Волкова. Татьяна напомнила, что в гардеробе любой женщины может присутствовать одежда трех типов: "для мужчин", "для подруг" и "для себя".
"Девушки одеваются не только для мужчин. Если одеваться только для мужчин, то недолго обнаружить себя в джинсах-обертках для сосисок, "лабутенах" и кургузой курточке "памяти воспаления придатков". Женственность и привлекательность - это важно, но современная мода дает возможность выглядеть привлекательно не только штанах в облипку, но и в актуальных формах", - написала стилист.
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Татьяна добавила, нужно думать, как расставить правильные акценты, ведь сложная, интеллектуальная, не очевидная женственность и привлекательность стоят того! Стилист написала, что ничего не имеет против джинсов-скинни, но с высокой посадкой, а также предложила свои варианты самых трендовых джинсов на лето 2021.
1. Слоучи.
2. Клеш.
3. Широкие джинсы.
4. Колор блок.
5. Широкие джинсы в пол.
6. С разрезами.
⠀7. "Варенки".
8. Джинсы-МОМ.
9. Джинсы-слоучи.