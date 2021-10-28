5 лучших мест для рыбалки в Украине

Рыбалка – прекрасный способ отвлечься от будничной рутины, забыть о заботах и насладиться пейзажами. Для многих это любимый вид активного отдыха и неизменное хобби, сообщает Обозреватель.

В отпуск можно поехать с семьей на несколько дней, заночевать в палатках и приготовить вкусную уху. К тому же культовые локации предлагают не только рыболовство, но и другие развлечения, которые будут интересны взрослым и детям. Какие самые крутые места, куда отправиться на рыбалку в Украине после нереста.

Днестровский каньон, Бакота – Хмельницкая область

Днестровский каньон – живописное место для рыбалки.

На одном из чудес Украины – Днестровском каньоне, открываются невероятные пейзажи. Рыбалка здесь довольно сложная, поскольку на дне много камней. Они служат убежищем для крупных рыб, поэтому улов тут гораздо больше, чем в обычных реках. Бакота – это затопленное село в связи со строительством Новоднестровской ГЭС. На берегу есть базы отдыха, туристические стоянки и проверенные места опытными рыбаками. Сюда приезжают на рыбалку со всех уголков Украины.

Самая распространенная рыба – лещ и сом, которые вырастают до огромных размеров. Также сюда едут за судаком, лучше ловить его со склонов скал.

Озеро Свитязь, Шацкие озера – Волынь

На озере Свитязь можно поймать угря.

Озеро Свитязь – самое большое в Украине, где место для рыбалки есть почти везде. Вблизи берега мелководье на несколько метров, но вам точно удастся поймать средних рыб. Лучше рыбачить на лодке, ее можно арендовать у местных за небольшую оплату, чтобы отплыть в более глубокое место, а соответственно поймать рыб покрупнее.

Самая распространенная рыба – плотва и окунь, можно поймать леща, угря и щуку.

Киевское водохранилище, Сорокошичи – Черниговская область

Киевское водохранилище открывает невероятные пейзажи.

Поселок Сорокошичи – левый берег Киевского моря, где можно окунуться в мир дикой природы в одиночку. Здесь много баз отдыха, чтобы остаться на несколько дней. Рыбаки сюда приезжают в основном за хищными рыбами. Иногда на крючок могут попасться настоящие монстры, которые поразят вас своими размерами.

Самая распространенная рыба – сазан, карась, щука, окунь, судак, плотва и сом.

Днепровско-Бугский лиман – Николаевская и Одесская области

В Днепровско-Бугском лимане живет более 80 видов рыбы.

Природа южных регионов, особенно разливы Днепра – любимые места рыбаков. Дельта реки богата рыбными местами, об этом знают все опытные рыбаки.

Днепровско-Бугский лиман – настоящий рыбный заповедник. Рыболовов поразит богатый подводный мир, который насчитывает около 80 видов речных обитателей.

Самая распространенная рыба – щука, судак, окунь, карась, сом, карп и другие виды рыб.

Река Десна, село Хотяновка – Киевщина

В село Хотяновка рыбаки приезжают со всей Украины.

Хотяновка – настоящее рыбное место на север от Киева в Вышгородском районе. Здесь песчаный берег и дно, а местами есть сильное течение. Прибрежная зона покрыта густыми лесами, что позволяет насладиться прекрасными видами.

Рыбное лето на Десне – время леща и густеры, а также жереха и окуня. Самая распространенная рыба – судак, щука, ерш, голавль, язь, линь, красноперка, плотва и бычки.