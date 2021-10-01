Польза витамина Е: натуральный или синтетический

Витамин Е входит в группу жирорастворимых витаминов, обладающих мощным антиоксидантным действием, самым распространенным и биологически активным из которых является альфа-токоферол, сообщает Econet.

Альфа-токоферол - единственная форма, признанная отвечающей требованиям человека. Концентрация витамина Е (альфа-токоферола) в сыворотке крови зависит от печени, которая поглощает питательные вещества после всасывания из тонкого кишечника. Витамин защищает клеточные структуры от повреждения вредных радикалов, улучшает био-химические процессы в тканях, повышает реологические свойства крови, участвует в выработке коллагена, помогает укреплять иммунитет.

Польза витамина Е1. Отличный защитник вашей кожи

Польза витамина Е для здоровья кожи хорошо доказана. Благодаря своей антиоксидантной активности, витамин Е помогает бороться с вредным воздействием на кожу свободных радикалов, которые поступают из различных источников, включая загрязнение окружающей среды, УФ-излучение, плохое питание и в результате старения.

2. Антивозрастные свойства витамина Е

Во многих научных исследованиях было показано, что витамин Е играет жизненно важную роль в обращении вспять эффектов старения кожи. Он уменьшает появление тонких линий и морщин, а также помогает предотвратить появление пигментных пятен. Витамин Е значительно уменьшает появление растяжек на коже. Кроме того, научные исследования показали, что витамин Е может помочь уменьшить последствия более серьезных кожных заболеваний, таких как псориаз и эритема, и может помочь снизить риск рака кожи.

3. Важность НАТУРАЛЬНОГО витамина Е

Исследования показали, что организм извлекает и использует только одну форму. Эта форма известна как RRR-альфа-токоферол или d-альфа-токоферол. Префиксы относятся к пространственному расположению элементов в молекуле, поскольку существуют разные стереоизомеры, но с различным пространственным расположением.

В природных источниках альфа-токоферол присутствует в d-форме. Однако во многих добавках используется синтетический альфа-токоферол, который можно производить из дешевых нефтехимических продуктов. Синтетическая форма представляет собой рацемическую смесь стереоизомеров, называемую dl-альфа-токоферолом.

Для потребителей различие между источниками витамина Е можно сделать, проверив этикетку.

Определение натурального и синтетического также является предметом споров. Альфа-токоферол природного происхождения химически отличается от синтетической версии и, следовательно, имеет другую биологическую активность. Поскольку было обнаружено, что d-альфа-токоферол является формой с наивысшей эффективностью, синтетический витамин E имеет гораздо меньший эффект и пользу.

Витамин Е довольно устойчив к теплу, но не к свету или кислороду. Поэтому предпочтительно хранить продукты с высоким содержанием витамина Е вдали от света (например, в шкафу) и в герметичных контейнерах.

Дополнительно препараты с витамином Е назначают при интенсивных физических нагрузках, для восстановления организма после перенесенных тяжелых заболеваний, людям пожилого возраста, женщинам, принимающим оральные контрацептивы. При инфекционных заболеваниях и нарушении всасывания в кишечнике, потребность организма в витамине существенно возрастает.