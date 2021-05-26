Зарядка для ног после длительного сидения

Долгое сидение — это риск нарушения кровообращения в ногах и органах таза. В сидячей позе многие значимые вены и артерии находятся в сдавленном состоянии, соответственно кровеносные сосуды недополучают необходимую порцию насыщенной кислородом и микроэлементами крови, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Это приводит к нарушению обмена веществ во всех органах и тканях. Да, в наше время именно работа обязывает проводить 6 и более часов в сидячем положении, и мы рекомендуем делать перерывы на небольшую гимнастику, тем более что вам не нужно уходить далеко от стула.

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