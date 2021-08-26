Модные тренды в ламинате

Важную роль при выборе стилистики любого помещения исполняет органичное оформление пола. Многослойные ламинированные панели быстро получили признание в качестве надежного материала для оформления полов в помещениях разного функционального назначения, сообщает Дом мечты.

Какие модные тенденции прослеживаются в 2021 году?

Возвращение к старине

Элегантная натуральность древесины выдерживает изменяющееся модные веяния на протяжении длительного времени. Ламинированные полы, успешно имитирующие паркет, достойно вписывается в современный интерьер.

К трендам 2021 года дизайнеры относят выкладывание ламинированных плашек елочкой. Среди обширного модельного ряда можно подобрать специальные коллекции, позволяющие выполнять укладку в стиле английской классической елки, предполагающей распределение отдельных фрагментов под прямым углом.

Производители предлагают модернизированную замковую систему, которая помогает качественно состыковать короткую сторону планки с нужным участком длинной торцевой поверхности. В результате пол приобретает презентабельность, благодаря необычному рисунку.

Также новое звучание получила французская елочка, предполагающая расположение отдельных ламинатных плашек под 60 или 45 градусов. Чаще такой рисунок получают при помощи имитации на поверхности, поэтому не потребуется четко подгонять отдельные фрагменты.

Ламинат 2021 под плитку (фото)

Традиционным решением для кухни, прихожей, ванной комнаты, туалета служит выкладывание керамической или керамогранитной плитки. Это достаточно трудоемкий процесс требующий специальных знаний и аккуратности.

Все чаще в современных интерьерах встречаются альтернативные вариации. Достаточно подобрать ламинат с качественной имитацией плитки. Обращают внимание на износостойкие с надежной замковой системой разновидности.

На заметку! Для помещений с вероятными перепадами влажности и температуры (кухня, ванная комната) используют ламели с высоким показателем влагостойкости.

Искусственно состаренный пол

Новые коллекции ламината 2021, представляющие необычные варианты моделей, стилизованные с элементами потертостей, будет отличным решением для поддержания таких стилевых направлений в интерьере, как ретро, модерн, революционный лофт, ностальгический кантри.

Покрытие пола, создающее ощущение семейного гнезда, в котором на протяжении длительного времени сменилось не одно поколение домочадцев, привносит в помещение атмосферу спокойствия и уюта.