Модные тренды освещения в спальне 2021

Спальня — это место, где человек расслабляется и по-настоящему отдыхает. Освещение здесь должно быть мягким. Ведь спальня используется нами для отдыха и релаксации. Но добиться приглушенного свечения установкой небольших по мощности лампочек не выйдет, здесь нужен комплексный подход, сообщает Дом мечты.

Основными факторами в момент планирования освещения спальни являются уровень света, общий свет, малый свет и вид светильников.

В случае, когда оконные проемы спальной комнаты «смотрят» на восток, солнце (естественный «будильник») пробудит вас первыми утренними лучами. Окна, которые выходят на западную сторону, наоборот, могут сбить ваш ритм жизни. Учитывайте эти нюансы при строительстве дома или планировке комнат в квартире.

Вечером освещение должно действовать расслабляющие, поэтому стоит устанавливать лампы не с дневным, а теплым свечением, цветовая температура которых не больше 2800 К. Привычные всем лампочки как раз светят таким мягким светом, настраивая на полный релакс и отдых. Среди энергосберегающих и светодиодных ламп также есть экземпляры с теплым светом.

Для вечернего чтения повесьте пару бра по бокам кровати, а для создания спокойной обстановки перед сном поставьте торшер с красивым абажуром, выполненным из плотных материалов. Сегодня выбор люстр огромен и разнообразен.

Вы можете приобрести светильники не только в соответствии с насыщенностью светового потока, но и его направленностью.

Освещение будуарного столика

Ни для кого не секрет, что во время нанесения макияжа в помещении должно быть естественное освещение. Ведь искусственный свет очень искажает цветовосприятие, а получившийся при таком освещении мейкап может, мягко говоря, разочаровать. В идеале, если лампочки будут расположены по бокам от зеркала.

Черный абажур? Вполне возможно

Такое эффектное решение добавит индивидуальности помещению, но учтите, что такого цвета абажуры пропускают только пятую часть всего света, вырабатываемого лампочкой. Хотя в спальной комнате и не требуется яркое освещение, все же обратите внимание на это при выборе светильника.

Спальня без люстры

Последнее время все чаще можно встретить проекты спальных комнат, не предполагающих размещение в центре помещения люстры. Основания для этого могут быть разные. Например, отсутствует острая необходимость в ярком освещении, ведь светильник, расположенный прямо над спальным местом, не очень удачное решение.

Такой свет точно не будет способствовать успокоению перед сном. Выход есть — установите карнизную светодиодную подсветку. Она может быть как однотонной, так и разноцветной. Можно в межпотолочное пространство поместить и полноценные LED-лампы, но они занимают больше места и потребляют больше киловатт электроэнергии.