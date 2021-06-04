Трендовые шорты лета 2021: самые модные модели

Бермуды, велосипедки, трикотажные или джинсовые, льняные и шелковые - именно по этим шортами стоит начать охотиться уже сейчас! Самые актуальные модели - ищите в подборке, сообщает Вона.

Бежевые шорты - бермуды станут отличным дополнением и к романтическим топам, и к строгим рубашкам, и к базовым футболкам.

В деловые образы идеально впишутся удлиненные шорты с отворотами и защипами. Дополняйте их рубашками с коротким рукавом, свободным блейзером и кожаными лоферами.

Поклонницам классики стоит обратить внимание на шорты со стрелками. Их можно носить в офис в паре с костюмным жилетом или удлиненным жакетом.

Джинсовые образы paperbag подчеркнут талию и визуально удлинят ноги.

Универсальным вариантом на лето станут белые джинсовые шорты. Они гармонично смотрятся практически с любым верхом и аксессуарами.

Интересно смотрятся шорты из цветного денима. Самые актуальные цвета сезона - розовый, зеленый, оранжевый, лавандовый.

Добавить образа фактурности помогут кожаные шорты. Наш выбор - модель в бежевом цвете.

По-прежнему будут актуальными и длинные шорты. Они одинаково хорошо смотрятся и с туфлями, и с кроссовками, и с женственными блузами, и с принтованные футболками.