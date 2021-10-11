Рецепт чудо-сока от простуды и гриппа
Лекарства от простуды помогают далеко не всегда, а вот натуральне средства, в которые не все верят, работают уже на следующий день после приема, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен. Йенсен призналась, что сама крайне редко болеет простудными заболеваниями.
Рецепт сока от простуды и гриппа
Ингредиенты:⠀
- 1 грейпфрут
- 1 лайм
- 1,5 апельсина
- 1 большая свекла
- 2 ст. л. льняного масла
- 3-6 см корня имбиря (зависит от того, как давно вы с ним дружите: вкусовые рецепторы привыкают к имбирю, бывалые ЗОЖники могут есть больше).
Но есть пара важных замечаний:
- Не пейте этот сок натощак: в нем много кислоты. Лучше что-то съесть прямо перед его употреблением. Причем, это что-то должно быть с жирами. Например, каша с растительным маслом.
- Если нет соковыжималки, то из всех ингредиентов можно сделать смузи. Но сок действует быстрее и эффективнее, потому что вы получаете вещества в высокой концентрации почти сразу, а из смузи они будут поступать дольше и постепенно.
- Если у вас язва желудка (в активной стадии), то такой сок можно пить не более 200 мл за раз.