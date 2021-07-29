Самые важные показатели крови: что нужно знать

Анализ крови - это самый фундаментальный тест, который поможет вам определить, здоровы вы или больны. Если в вашем организме протекает патологический процесс, то на это укажут следующие показатели в общем анализе крови, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Это исследование также используется в виде профилактического обследования даже при отсутствии каких-либо симптомов и отражает изменения состояния здоровья. Кроме того, он позволяет оценить успешность проведенного лечения.



Смотрите более подробно в видео на какие основные показатели в анализе крови нужно обратить внимание.