График повышения пенсий в 2021 году

После мартовской индексации средний украинский пенсионер стал богаче на 185 гривен. Но это повышение пенсий было не последним в 2021 году, сообщает Сегодня.

Апрель

С апреля уже пересчитали пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся не менее 24 месяцев с дня назначения пенсии.

В индивидуальном порядке автоматически, без обращения в органы Пенсфонда, увеличатся пенсии тем неработающим пенсионерам, которым в этом году исполнится 65 лет. Если такой пенсионер имеет трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то его пенсия не может быть меньше 2400 грн (40% минимальной зарплаты). В связи с повышением с 1 декабря минзарплаты до 6500 грн его пенсия еще увеличится на 200 грн – до 2600 грн.

Июль

С 1 июля планируется повышение прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных с 1769 грн до 1854 грн и увеличение минимальной пенсии до 1854 грн. Произойдет увеличение надбавок, повышений к пенсии (надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки и повышения участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и т.д.). Например, доплата за каждый год стажа свыше 35 лет (30 лет для женщин) повысится на 85 копеек.

А пенсионеры в возрасте 75-80 лет, имеющие трудовой стаж 25 лет (для женщин 20 лет) и более, будут получать пенсию не менее 2500 грн плюс ежемесячную надбавку 400 грн, итого не менее 2900 грн. Все перерасчеты также сделают автоматически. Сейчас пенсионеры старше 80 лет получают ежемесячно по 500 грн к пенсии независимо от ее размера.

Декабрь

С 1 декабря планируется еще одно повышение ПМ для нетрудоспособных – до 1934 грн (+80 грн). Минпенсия с декабря не может быть меньше 1934 грн, также пересчитают все перечисленные выше надбавки. В частности, доплата за каждый год стажа свыше 35 лет (30 лет для женщин) увеличится еще на 80 копеек. Например, у пенсионера с трудовым стажем 45 лет пенсия в декабре станет больше на 16,5 грн по сравнению с нынешней.