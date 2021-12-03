5 продуктов для вашего зрения

Фактически, правильное питание может служить очень хорошей вещью, которая поможет избежать многих нежелательных явлений со зрением и некоторые продукты для наших глаз крайне полезны, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Какие продукты, которые нежелательны для нашего зрения, а какие продукты полезны? Конечно же нам следует минимизировать сахар и соль, особенно в избыточном количестве, как правило, любые консервированные продукты для глаз тоже нежелательны, различные копчености и колбасы следует исключить. Например, дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и даже к ухудшению цветового восприятия. Далее смотрите более подробно в видео.