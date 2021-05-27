Сразу после салона мы получаем красивый оттенок, блеск и гладкость волос. Как же сохранить яркость цвета и не превратить "карету в тыкву" за пару недель, сообщает РБК-Украина.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир перечислила важные правила по уходу за окрашенными волосами, которые позволят сохранить красоту и блеск.

Уход за окрашенными волосами:

Используйте серии для окрашенных волос. Данные серии не маркетинговый ход - они действительно бережно ухаживают за окрашенными волосами. Шампуни мягко очищают, кондиционеры сглаживают и закрывают чешуйки волос, сохраняя пигмент. Не пользуйтесь масками сразу после окрашивания. Забудьте о мощных питательных и восстанавливающих масках на пару недель. Мощный уход, к сожалению, имеет обратный эффект - он вымывает цвет волос. Натуральные масла и домашние маски. Если стоит задача - сохранить цвет, то о подобных масках придётся забыть. Масла моментально стягивают цвет особенно, если окрашивание свежее. Тоже самое касается любых масок на основе натуральных компонентов - кефир, сметана... В общем, об этом лучше забыть! Не используйте ШГО и шампуни-пилинги после окрашивания. Они сразу вымоют цвет волос. Шампуни с большим количеством жёстких ПАВ (сульфатов) в составе тоже разрушают цвет.

Используйте защитный несмываемый уход - спреи, флюиды кремы, особенно, если вы часто пользуетесь феном, плойкой, стайлерами. Горячие температуры (как и солнышко) разрушают цвет.

На солнце и отдыхе используем специальные спреи с УФ-защитой и прячем волосы по мере возможности. Кстати, перед отпуском волосы лучше не красить, так как по возвращению домой от нового цвета ничего не останется. Лучше отложить окрашивание на время после отпуска. ⠀ Возьмите за правило периодически тонировать волосы. Для кого-то это будет 1 раз в месяц, а для кого-то 1 раз в 2-3 месяца (зависит от того, как быстро будет вымываться цвет). Это необходимая процедура, чтобы сохранить красивый оттенок и качество ваших волос.