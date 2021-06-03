Какие популярные продукты, могут свести в могилу

Ученые назвали популярные продукты, регулярное употребление которых повышает риск скоропостижной смерти. К такой еде относятся белый хлеб, масло, джем, фруктовый сок и шоколад. Также в этом списке находятся сахаросодержащие напитки и столовый сахар, сообщает Обозреватель.

Исследователи из Оксфордского университета предупреждают, что такие продукты содержат много калорий, жиров и сахара, а также мало клетчатки, чем провоцируют сердечные заболевания.

Ученые проанализировали данные о 116 806 лицах в Великобритании, которые записывали, что они ели в течение нескольких дней, а в среднем за ними наблюдали 4,9 года.

За это время у 4245 человек развились сердечно-сосудистые заболевания и инфаркты или инсульты, из которых 838 закончились смертельным исходом.

Из дневников питания были выявлены два различных режима питания, в которых представлены любимые жирные и сладкие продукты, которые, как оказалось, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний и смерти.