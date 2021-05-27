Что делать, если постоянно ноет и болит живот

Многие люди часто задаются вопросом: "А что делать, если у меня постоянно болит живот?". Особенно часто этот вопрос задают женщины около 30-40 лет. Что это может быть, сообщает Товарищ Доктор.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное заболевание кишечника, характеризуемое комплексом симптомов:

Хронические боли в животе без четкой локализации, их часто ещё называют "боли по всему животу".

Постоянный дискомфорт после приема пищи.

Вздутие и чувство нарушения работы кишечника без видимых на то причин.

Метеоризм.

Запоры или наоборот диареи.

Причины могут быть какие угодно:

Неправильное и нерегулярное питание.

Хронический стресс.

Избыточный рост кишечной микрофлоры.

Повышенное потребление высокоуглеродистой пищи, жирной пищи.

Злоупотребление алкоголем.

Нарушение работы поджелудочной железы или желчного пузыря.

Недостаток продуктов с пищевыми волокнами в рационе.

Регулярные переедания.

И как это лечить?

Для правильного лечения необходимо постараться установить причину. Как правило, никакого экстренного и серьезного лечения тут не требуется. СРК часто связан в первую очередь с нарушениями вегетативной системы. У больных с СРК частенько присутствуют жалобы на мигрени, тревогу, боли в спине, хроническую усталость. Действительно лечить это можно только одним способом — нормализацией образа жизни. В остальных случаях лечение сугубо симптоматическое: