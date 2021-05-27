Что делать, если постоянно ноет и болит живот

Что делать, если постоянно ноет и болит живот

Многие  люди часто задаются  вопросом: "А что делать, если у меня постоянно болит живот?". Особенно часто этот вопрос задают женщины около 30-40 лет. Что это может быть, сообщает Товарищ Доктор.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное заболевание кишечника, характеризуемое комплексом симптомов:

  • Хронические боли в животе без четкой локализации, их часто ещё называют "боли по всему животу".
  • Постоянный дискомфорт после приема пищи.
  • Вздутие и чувство нарушения работы кишечника без видимых на то причин.
  • Метеоризм. 
  • Запоры или наоборот диареи.

Причины могут быть какие угодно:

  • Неправильное и нерегулярное питание.
  • Хронический стресс.
  • Избыточный рост кишечной микрофлоры.
  • Повышенное потребление высокоуглеродистой пищи, жирной пищи.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Нарушение работы поджелудочной железы или желчного пузыря.
  • Недостаток продуктов с пищевыми волокнами в рационе.
  • Регулярные переедания.

И как это лечить?

Для правильного лечения необходимо постараться установить причину. Как правило, никакого экстренного и серьезного лечения тут не требуется. СРК часто связан в первую очередь с нарушениями вегетативной системы. У больных с СРК частенько присутствуют жалобы на мигрени, тревогу, боли в спине, хроническую усталость. Действительно лечить это можно только одним способом — нормализацией образа жизни. В остальных случаях лечение сугубо симптоматическое:

  • Диета с исключением высокоуглеродистых продуктов, жирных продуктов.
  • Увеличение приема жидкостей.
  • Психотерапия для снижения уровня тревоги.
  • Антидепрессанты.
  • Антидиарейные препараты.

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