Что делать, если постоянно ноет и болит живот
Многие люди часто задаются вопросом: "А что делать, если у меня постоянно болит живот?". Особенно часто этот вопрос задают женщины около 30-40 лет. Что это может быть, сообщает Товарищ Доктор.
Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное заболевание кишечника, характеризуемое комплексом симптомов:
- Хронические боли в животе без четкой локализации, их часто ещё называют "боли по всему животу".
- Постоянный дискомфорт после приема пищи.
- Вздутие и чувство нарушения работы кишечника без видимых на то причин.
- Метеоризм.
- Запоры или наоборот диареи.
Причины могут быть какие угодно:
- Неправильное и нерегулярное питание.
- Хронический стресс.
- Избыточный рост кишечной микрофлоры.
- Повышенное потребление высокоуглеродистой пищи, жирной пищи.
- Злоупотребление алкоголем.
- Нарушение работы поджелудочной железы или желчного пузыря.
- Недостаток продуктов с пищевыми волокнами в рационе.
- Регулярные переедания.
И как это лечить?
Для правильного лечения необходимо постараться установить причину. Как правило, никакого экстренного и серьезного лечения тут не требуется. СРК часто связан в первую очередь с нарушениями вегетативной системы. У больных с СРК частенько присутствуют жалобы на мигрени, тревогу, боли в спине, хроническую усталость. Действительно лечить это можно только одним способом — нормализацией образа жизни. В остальных случаях лечение сугубо симптоматическое:
- Диета с исключением высокоуглеродистых продуктов, жирных продуктов.
- Увеличение приема жидкостей.
- Психотерапия для снижения уровня тревоги.
- Антидепрессанты.
- Антидиарейные препараты.