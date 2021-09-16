Тревожные сигналы о том, что в печени полно токсинов

Печень – это очень сложный орган человеческого организма, который участвует практически во всех его функциях. Так, печень и хранит энергию, и занимается производством белков, является самой большой железой нашего тела, а также выполняет и функцию фильтра, который нейтрализует токсины, сообщает Здоровый образ.

К тому же, печень является вторым по размеру органом сразу после кожи, но очень часто этот фильтр ломается. Плохая экология, плохое питание, алкоголь, некоторые лекарства – это все разрушительно воздействует на нашу печень, и очень часто с печенью могут возникать проблемы.

В этом видео более подробно о тревожных признаках, которые подает нам наша печень, и которые нельзя игнорировать.