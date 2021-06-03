Стилист назвала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

Стилист Екатерина Полякова рассказала о беспроигрышных вариантах сочетания цветов в одежде, которые выглядят действительно дорого. Она посоветовала дополнять образы ахроматами: черными, серыми и белыми оттенками, сообщает Обозреватель.

Полякова показала 5 примеров идеального сочетания.

Только ахроматы

Черный, белый, серый (ахроматы) – всегда составляют удачное цветовое сочетание. Можно комбинировать два или три данных оттенка в образе.

Самое дорогое сочетание цветов – только ахроматы. Источник: Instagram stylist.kate

Ахроматы плюс бежевый

Бежевый и все его многочисленные оттенки прекрасно ложатся на образ, в котором есть ахроматы. Черный плюс белый и бежевый – идеальная формула.

Самое дорогое сочетание цветов – ахроматы + бежевый. Источник: Instagram stylist.kate

Ахроматы плюс цвет

Самый безопасный способ добавить в образ цвет – это добавить его к ахроматам. Он может быть и акцентом (сумочка) и ведущий (пальто, например).

Самое дорогое сочетание цветов – ахроматы + цвет. Источник: Instagram stylist.kate

Монохром

Когда в образе используется один цвет, но разной насыщенности. Такое сочетание всегда смотрится продумано и дорого. К тому же вытягивает силуэт.

Самое дорогое сочетание цветов – монохром. Источник: Instagram stylist.kate

Тотал лук

Ну и конечно смотрится дорого только один цвет в образе – и яркий насыщенный, и нейтральный спокойный. Также приветствуется микс фактур.