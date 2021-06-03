Стилист назвала цветовые сочетания, которые выглядят дорого
Стилист Екатерина Полякова рассказала о беспроигрышных вариантах сочетания цветов в одежде, которые выглядят действительно дорого. Она посоветовала дополнять образы ахроматами: черными, серыми и белыми оттенками, сообщает Обозреватель.
Полякова показала 5 примеров идеального сочетания.
Только ахроматы
Черный, белый, серый (ахроматы) – всегда составляют удачное цветовое сочетание. Можно комбинировать два или три данных оттенка в образе.
Ахроматы плюс бежевый
Бежевый и все его многочисленные оттенки прекрасно ложатся на образ, в котором есть ахроматы. Черный плюс белый и бежевый – идеальная формула.
Ахроматы плюс цвет
Самый безопасный способ добавить в образ цвет – это добавить его к ахроматам. Он может быть и акцентом (сумочка) и ведущий (пальто, например).
Монохром
Когда в образе используется один цвет, но разной насыщенности. Такое сочетание всегда смотрится продумано и дорого. К тому же вытягивает силуэт.
Тотал лук
Ну и конечно смотрится дорого только один цвет в образе – и яркий насыщенный, и нейтральный спокойный. Также приветствуется микс фактур.