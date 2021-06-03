Ученые рассказали, какое время суток самое счастливое

Психологи из Калифорнийского университета (США) провели исследование, чтобы выяснить, в какое время суток большинство людей чувствуют себя максимально счастливыми, сообщает Комментарии.

Специалисты провели опрос в 20 странах на разных континентах и попросили участников распределить часы в сутках на несколько категорий: "потенциально приятные", "призывают к самоограничению", "содержат физические угрозы", "дают возможность ощутить весь спектр эмоций" и другие. Результаты исследования показали, что большинство людей ощущает себя намного лучше и счастливее в 7 вечера.

Это то время, когда многие завершают свой рабочий день, приезжают к семье или встречаются с друзьями, переходя из "рабочего" состояния в более спокойное и расслабленное. И даже несмотря на различия участников опроса в культурном плане, у всех оказалось что-то общее, а точнее один час дня, когда они наиболее удовлетворены. Так что помните, что в 7 вечера ежедневно наступает интернациональный отдых.

Правда, ученые из Корнелльского университета США придерживаются другой позиции. Их результаты исследования, основанные на заметках и дневниках людей в социальных сетях, показывают, что человек чувствует себя более счастливым по утрам. В этот период он ощущает непринужденность, "детскую свободу", которая сменяется позднее на новое напряжение.