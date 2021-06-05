Как сделать шашлык полезным

Вне зависимости от того, рады ли вы свалившимся на нас майским праздникам или не очень, одно неизменно: шашлыки есть придется! Это традиция, не нами заведено, не нам и отменять. Но как быть с постулатом здорового питания, что жареное вредно? Увы, жареное вредно. И это не изменить. Но есть нюансы, сообщает Доктор Павлова.

Один из главных факторов старения – накопление конечных продуктов гликирования (КПГ). Это продукт реакции Майяра: химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке. Реакция Майяра – это совершенно естественный процесс, который происходит и в нашем организме при обычной температуре тела. Конечно, на мангале гораздо быстрее и интенсивнее. Конечный продукт гликирования – это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют «вкусной».

В нашем организме есть естественная защита от КПГ. В среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого – портит наше здоровье, ускоряет старение. Вот, например, воспетый в американских сериалах жареный бекон – это просто бомба с продуктами КПГ. В 100 граммах такой поджарки – более 90 тысяч КПГ, 6 дневных норм! А если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз! В сосиске, просто вареной в воде – КПГ много, более 7 тысяч. А в жареной – уже более 11 тысяч.

Подсчет конечных продуктов гликирования в ежедневной рутине – дело достаточно сложное и муторное. Продукты взаимодействуют друг с другом, усиливая и подгоняя реакцию Майяра. И – и это самое интересное – уменьшая ее! Есть научные свидетельства, что производство КПГ очень сильно снижает, если мясо перед готовкой выдержано в лимонном или любом другом цитрусовом соке. Причем эффект начинает чувствоваться уже при 10-минутном маринаде.

Также есть приправы, снижающие вред от КПГ:

- шалфей;

- майоран;

- эстрагон;

- розмарин;

- гвоздика;

- душистый перец;

- корица;

- куркума.