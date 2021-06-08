Что можно к чаю при диабете: список сладостей без сахара

Отказ от сладкого — одно из наиболее тяжелых правил питания при диабете. Особенно для тех, кто привык пить чай с конфетами или печеньем. Современная пищевая отрасль готова предоставить альтернативы — но не все из них допустимы, а фраза “без добавления сахара” в принципе вводит в заблуждение, сообщает Фитсевен.

Сахарный диабет — это группа нарушений обмена веществ, связанных с неспособностью организма правильно вырабатывать (или использовать) инсулин. Чаще всего проблема связана с чрезмерно высоким уровнем сахара в крови — то есть, сахарным диабетом 2 типа.

Питание при диабете 2 типа подразумевает низкоуглеводную диету (ограничение суммарного потребления углеводов), а также полный отказ от сладостей с высоким гликемическим индексом — содержащаяся в них энергия быстро трансформируется в глюкозу, что нежелательно.

Напомним, что максимальная дневная доза сахара для людей без диабета составляет от 24 до 36 г — для сравнения, столько содержится в стакане колы или сока. В случае с преддиабетом употребление быстрых углеводов должно быть ограничено до 10% от общей калорийности рациона.

﻿Запрещенные подсластители

Если на упаковке продукта говорится о том, что он не содержит “добавленных сахаров” — это совершенно не значит, что в составе нет быстрых углеводов. Чаще всего речь идет о том, что в рецептуре отсутствует добавленный рафинированный сахар — но он вполне может входить в состав натуральным образом. Например, мёд почти на 80% состоит из фруктозы — любые сладости на его основе, теоретически, могут помечаться “без добавленного сахара”. Аналогичным образом может использоваться мальтодекстрин, рисовый, кленовый или глюкозно-фруктозный сироп — любой из этих ингредиентов запрещен при диабете.

Сахарозаменители при диабете

Хотя сахарозаменители позволяют добиться сладкого вкуса без повышения уровня глюкозы в крови, не все из них подходят при диабете. Например, сахарные спирты (эритритол, изомальт, лактитол, мальтитол, маннитол, сорбитол и ксилитол) способны провоцировать повышенное газообразование в желудке. Поскольку прием таблетированных средств для снижения уровня сахара в крови (например, метформина) сам по себе способен негативно влиять на метеоризм, сочетания с вышеобозначенными сахарозаменителями лучше избегать.

Также проведенное в 2020 году исследование показывает, что аспартам и сахарин связаны с более высоким риском развития инсулинорезистентности.

Конфеты на фруктозе

Фруктоза — это форма углеводов, содержащаяся во фруктах, натуральных соках и мёде. Кроме этого, в виде сиропа, она применяется в пищевой промышленности для изготовления сладких газированных напитков, йогуртов, зефира, выпечки и целого ряда десертов. Традиционно фруктоза считается “натуральной” и, за счет меньшего влияния на уровень сахара в крови, допустимой в небольших количествах при диабете. Однако все зависит от типа диабета и наличия сопутствующих состояний – например, ожирения или метаболического синдрома.

Ключевой проблемой фруктозы можно назвать то, что она поддерживает любовь к сладкому вкусу — что, в конечном итоге, затрудняет изменение пищевых привычек.

Список разрешенных сладостей

Хотя перечень допустимых при диабете сладостей к чаю не столь велик — существует несколько натуральных видов сладкого, безопасных с точки зрения повышения уровня сахара в крови:

1. Фрукты с низким гликемическим индексом

В состав фруктов входит не только фруктоза — но и натуральная клетчатка. В среднем, для поддержания работы обмена веществ человеку необходимо порядка 25-30 г клетчатки в сутки. Небольшая горсть свежих ягод или запеченное яблоко — вполне допустимый десерт при сахарном диабете.

2. Темный шоколад

Если белый шоколад содержит в составе 20% какао-масла и 60% сахара — то в случае с горьким черным шоколадом цифры меняются на 85% какао-бобов и лишь 15% сахара. Поскольку долька шоколада весит около 10 г, в случае с темным шоколадом речь идет об 1.5-2 г сахара. Но помните, что речь идет исключительно о натуральном горьком шоколаде.

3. Желе без сахара

Пищевой желатин — растворимый белок, обладающий свойствами загустителя. Сам по себе он не содержит углеводов — однако они часто добавляются в готовые десерты на основе желатина. Теоретически, порция желе на сахарозаменителе — неплохой выбор к чаю. Однако изучайте состав и исключите сахарозаменители, упомянутые выше.

4. Высокобелковое печенье

Одна из наиболее популярных фитнес-диет — безуглеводная кето диета — строится на ограничении углеводов в рационе. Фактически, подобное питание может использоваться и при диабете.

Существует множество различных рецептов, позволяющих приготовить высокобелковые низкоуглеводные сладости — кето-мафины, кето-пироженные и так далее.

5. Орехи

Исследования говорят о том, что употребление небольшой порции орехов 5 раз в неделю на 17% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при наличии диабета. Прежде всего, речь идет о миндале и кешью — однако к чаю отлично подходят и орехи макадамия, характеризующиеся ванильным запахом и шоколадным привкусом.