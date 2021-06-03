Обязательные утренние ритуалы красоты: совет эксперта

Несмотря на то, что всем хочется с утра подольше понежиться в кровати (из-за чего времени на сборы остается совсем немного), важно не пропускать обязательные процедуры, благодаря которым лицо всегда будет выглядеть свежо, а кожа - будет здоровой и сияющей, сообщает РБК-Украина.

Обязательные утренние ритуалы красоты

Основа утреннего ритуала - поэтапное умывание, которое включает в себя:

очищение

тонизацию

легкое увлажнение кожи

Очищение

Ключевой этап перед основным уходом, во время которого мы убираем излишки накопившегося за ночь себума и подготавливаем кожу к увлажнению.

Правильно выбранное средство для умывания - это 90% успеха в эффективности ухода.

Тонизация

Тонеры и лосьоны для лица нейтрализуют воздействие свободных радикалов и тяжелых металлов (которые содержатся в нашей, к сожалению, не идеальной водопроводной воде), а также восстанавливают кислотно-щелочный баланс кожи. К тому же, этот этап подготавливает кожу к последующему уходу, так как хорошо тонизированная кожа становится более восприимчивой к кремам и сывороткам.

Увлажнение и защита

Насытить кожу влагой и защитить её от вредного воздействия окружающей среды - это самое значимое для кожи во время утреннего ухода.

Качественное увлажнение предотвращает преждевременное старение и дарит коже здоровый внешний вид.

Кожа вокруг глаз является самой тонкой и чувствительной, поэтому важно уделять ей максимальное внимание, используя патчи, как SOS-средство. Не забываем про различные эффективные крема, которые ухаживают за этой важной областью нашей кожи.