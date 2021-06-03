Обязательные утренние ритуалы красоты: совет эксперта
Несмотря на то, что всем хочется с утра подольше понежиться в кровати (из-за чего времени на сборы остается совсем немного), важно не пропускать обязательные процедуры, благодаря которым лицо всегда будет выглядеть свежо, а кожа - будет здоровой и сияющей, сообщает РБК-Украина.
Обязательные утренние ритуалы красоты
Основа утреннего ритуала - поэтапное умывание, которое включает в себя:
- очищение
- тонизацию
- легкое увлажнение кожи
Очищение
Ключевой этап перед основным уходом, во время которого мы убираем излишки накопившегося за ночь себума и подготавливаем кожу к увлажнению.
Правильно выбранное средство для умывания - это 90% успеха в эффективности ухода.
Тонизация
Тонеры и лосьоны для лица нейтрализуют воздействие свободных радикалов и тяжелых металлов (которые содержатся в нашей, к сожалению, не идеальной водопроводной воде), а также восстанавливают кислотно-щелочный баланс кожи. К тому же, этот этап подготавливает кожу к последующему уходу, так как хорошо тонизированная кожа становится более восприимчивой к кремам и сывороткам.
Увлажнение и защита
Насытить кожу влагой и защитить её от вредного воздействия окружающей среды - это самое значимое для кожи во время утреннего ухода.
Качественное увлажнение предотвращает преждевременное старение и дарит коже здоровый внешний вид.
Кожа вокруг глаз является самой тонкой и чувствительной, поэтому важно уделять ей максимальное внимание, используя патчи, как SOS-средство. Не забываем про различные эффективные крема, которые ухаживают за этой важной областью нашей кожи.