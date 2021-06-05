Опасные для здоровья привычки, о которых мы не задумываемся
Зачастую мы многое делаем по привычке, не задумываясь о том, что это может навредить нашему здоровью, сообщает Всеукраїнська Спілка Парамедиків.
Список привычек, которые могут быть вредными:
- тереть лицо и глаза немытыми руками. Это может вызвать возникновение прыщей, герпеса или конъюнктивита;
- порезать палец и сразу его в рот. Во рту у нас находится около 600 видов различных микроорганизмов, попадая в рану, могут вызвать воспалительный процесс;
- сдерживать чихание, зажимая рот и нос. Воздух во время чихания выходит под большим давлением и если мы мешаем этому процессу, то создаем "взрывную волну", которая может повредить барабанные перепонки, легкие и даже сосуды мозга. А еще таким образом мы не даем организму избавиться пыли и микробов в носу;
- жевание карандашей и ручек. Помимо того, что это источник инфекции, это также наносит большой вред зубам и деснам;
- задержка мочеиспускания. При частой задержке мочи, могут развиться воспалительные процессы мочевого пузыря, циститы. А падение с полным мочевым пузырем может привести к его разрыву;
- частое жевание жевательной резинки. Резинка стимулирует выработку желудочного сока и может привести к образованию гастрита или язвы. Также она повреждает эмаль зубов и пломбы;
- мыть голову горячей водой. Это конечно расслабляет, но также может вызвать повреждение кожи головы, и даже сосудов головного мозга (вызвать головокружение и головную боль);
- ковырять пальцем в носу. Таким образом можно нанести микротравмы слизистой носа, куда может попасть инфекция через немытые руки. А еще можно так ковырять, что начнется носовое кровотечение;
- разгрызать семена, орехи, леденцы ... Это вызывает трещины на эмали зубов, а значит приводит к их разрушению;
- говорить шепотом. Говоря шепотом мы напрягаем голосовые связки больше, чем обычно, а это приводит к микротравм гортани и более частыми проблемами с горлом;
- выдавливать прыщи. Многие, увидев на лице бугорок, спешат его выдавить как можно скорее. Но прыщи на самом деле являются защитной реакцией нашего организма и приносят определенную пользу. Так как наша кожа удерживает грязь и бактерии в этих своеобразных карманах, не давая другим порам загрязниться;
- сдерживать газы. Это наша естественная нужда, и ее постоянное подавление может привести к повышению давления в толстом кишечнике и возникновению воздушных мешков-дивертикул, которые могут привести к боли в желудке, запорам и диарее;
- удалять волосы из носа. Природа не просто так разместила их там. Их главная функция - защита. Волосы в носу сдерживают грязь и вредные микроорганизмы. Если их полностью удалить, то в рану можно занести инфекцию.