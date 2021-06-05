Топ-3 признака для срочного отказа от хлеба

Исследования ученых показали, что во многих случаях употребление хлеба полезно для здоровья, особенно если сделан он из цельного зерна. Однако иногда хлеб в рационе может провоцировать развитие заболеваний, сообщает Clutch.

Эксперты назвали Топ-3 признака, которые указывают, что от утреннего тоста стоит отказаться.

Набор веса

Если вы заметили, что начали набирать лишний вес, то виной тому вполне может быть употребление хлебо-булочных изделий. Результаты исследований ученых показали, что употребление двух или более порций белого хлеба в день повышает риск ожирения или избыточного веса.

Повышенное давление

Внезапное повышение давления может быть связано с потреблением хлеба. Исключение из меню мучного поможет вернуть давление в норму. Исследование 2018 года показало, что употребление одного куска белого хлеба один или несколько раз в неделю связано с повышенным кровяным давлением.

Постоянные спазмы желудка

Если после бутерброда или куска хлеба начинаются проблемы с желудком, то привычное меню следует пересмотреть. Это может быть признаком целиакии – непереносимости глютена, которым полон хлеб.

Симптомы: