5 советов диетолога: как мужчине избавиться от живота

Мужчины любят вкусно поесть. А после плотного ужина надо присесть, а еще лучше прилечь на диван. И это вторая причина полноты мужчин, сообщает Здравсити.

Можно ли похудеть, не отказываясь от пива?

Да, можно. Пиво - довольно низкокалорийный напиток. Но подвох в том, что его можно выпить очень много, особенно в хорошей компании. Бутылочки 0,3 не хватает, и рука тянется ещё за одной. А где вторая, там и третья…

И ещё один ключевой момент — закуски. Даже если мужчина не голоден, пиво он будет заедать, просто потому что так вкуснее. Самые вредные закуски содержат много углеводов: чипсы, сухарики, гренки и так далее. Это главные враги подтянутой фигуры. Своим малым объемом они создают иллюзию безвредности, но на самом деле их калорийности позавидует даже стейк.

Мужчины, как правило, поправляются от непонимания калорийности продуктов. Винегрет или оливье, щедро сдобренный растительным маслом или майонезом — это лёгкая закуска, после которой кажется «почему бы не поесть нормально?». А мясо - отдельная тема для разговора. Тут сложно говорить про контроль. Хорошо, если мужчина предпочитает мясо в простом исполнении — в виде стейка или шашлыка. И очень плохо, если речь идёт о котлетах. Котлеты — это смесь жирного мяса с углеводными добавками (сухарями или манкой). В итоге, помимо белковых калорий, мы получаем массу легкоусвояемых углеводов.

Если не хотите, чтобы вырос «пивной» живот, в первую очередь, ограничьте количество углеводов в блюдах. Главные враги мужской фигуры – это выпечка, белый хлеб, рис, картофель, сладости, бананы, виноград и алкогольные напитки.

Но чтобы избавиться от уже возникшего объемного живота, одной только диеты мало. Сначала необходимо пройти обследование у врача. Важно сдать анализ крови, чтобы определить уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона, чтобы исключить эндокринные причины увеличения веса.

Если с анализами все хорошо, можно приступать к разработке плана питания и тренировок. Вот пять советов диетолога, которые помогут похудеть наиболее комфортно: