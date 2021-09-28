Пять роскошных дворцов в Украине, которые можно снять в аренду

Все мы в детстве играли в принцесс, представляли себя отважными рыцарями или королями. Сейчас, когда мы выросли, появилась реальная возможность осуществить детскую мечту и пожить в настоящем замке, сообщает Обозреватель.

Хотя и некоторые из них – отели, стилизованные под старину, но есть и подлинные здания с интересной историей.

1. Замок Радомысль

Стоимость: 1300-3000 грн в сутки.

Где находится: ул. Плетенецкая, 15, Радомышль, Житомирская область. Курсирует маршрутка № 2.

Перевоплотиться в героев средневековой сказки поможет один из самых известных замков Украины – Радомысль. Сейчас это частный музейный комплекс, созданный украинским врачом, доктором медицины Ольгой Богомолец. Замок стоит на гранитной скале и пронизан духом старины: скульптуры, винтовые лестницы, величественные стены и даже бойницы. При замке работает отель "Виа Регия". Гости по желанию могут пожить в аскетических номерах, напоминающих кельи монахов, или выбрать себе покои принцессы.

2. Замок Тамплиер

Стоимость: 450-550 грн в сутки (молодоженам скидка 15%).

Где находится: ул. Дружбы, 1В, с. Шевченково. Трасса Николаев-Херсон, Николаев, Украина.

С этим местом связано множество легенд. Люди говорят, будто под крышей замка живет железный дракон, а по ночам на поместье опускается волшебный туман, под покровом которого случаются разные чудеса. Так, старинный дворец расположен в самом сердце скифских степей Причерноморья, на Николаевщине. Вся территория этого комплекса – своеобразный этнографический музей со средневековым тиром, оружейной комнатой, полем для состязаний и парком осадных орудий. Здесь можно и отправиться на конную прогулку (за 60 грн), и порыбачить (80 грн./чел.).

3. Замок Льва

Стоимость: 660-2850 грн в зависимости от выбранного номера и времени года.

Где находится: ул. Глинки, 7 возле ул. Гвардийской, недалеко от центра города, Львов.

Стенам этого замка уже более ста лет. Сейчас его превратили в ресторанно-гостиничный комплекс, который состоит из двух небольших исторических зданий. Пол устлан старым нескрипящим паркетом, в комнатах находится изысканная мебель, а из окон открывается живописный вид на европейские улочки Львова.

4. "Черный замок"

Стоимость: 620-1400 грн в сутки

Где находится: Калужское шоссе, 7, Івано-Франковск.

Всего в пяти минутах езды от центра Ивано-Франковска находится средневековый замок с холодящим кровь названием "Черный". Это новое строение, возведенное в австро-венгерском стиле XV-XVI ст., похоже на замок не только снаружи. Его интерьеры также выполнены в историческом стиле, а номера обставлены стилизованной мебелью, рыцарскими атрибутами и дополнены богатой отделкой.

5. Замок Берегвар

Стоимость: от 825 грн в сутки.

Где находится: Закарпатская обл., Мукачевский р-н, с. Карпаты, 1.

Подлечиться в бывшей графской резиденции, а заодно и рассмотреть красоты сказочного дворца, можно в селе Карпаты. Замок, общая площадь которого превышает 40 гектаров горной местности, ранее принадлежал аристократам Шенборнам. Сейчас это дорогой санаторий с рядом услуг. Поместье возведено по астрономическому принципу: 4 башни – времена года, 12 входов – месяцы, а 365 окон – это дни в году.