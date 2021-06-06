Эксперты назвали напитки, которые избавляют от вздутия живота

Вздутие живота — один из самых частых симптомов расстройства пищеварения, с которым сталкивался практически каждый. Но не спешите бежать за лекарственными средствами, ведь избавиться от проблемы можно благодаря вкусным и полезным напиткам, сообщает Комментарии.

Мятный чай

Эксперты говорят, что чай на основе мяты помогает облегчить дискомфорт и боли при метеоризме, а также устраняет стресс, который может приводить к сбою в работе пищеварительной системы. Мятный чай расслабляет мускулатуру и выпускает газы, уменьшая вздутие.

Кокосовая вода

Природный освежающий напиток содержит в своем составе много электролитов, а также кальций и калий, которые помогают выводить избытки натрия из организма, устраняя метеоризм и вздутие живота.

Вода с лимоном

Кислотность лимона стимулирует выработку соляной кислоты, которая отвечает за расщепление пищи и уменьшение газов (но не злоупотребляйте — одного стакана вполне будет достаточно).

Ананасовый сок

Ананасы богаты на бромелайн — растительный фермент, который помогает расщеплять белки в организме и способствует нормализации пищевого процесса.

Любой напиток с кайенским перцем

Кайенский перец стимулирует пищеварение, облегчает газообразование, а также нормализует давление и снижает спазмы. Поэтому всем любителям остренького советуем добавить чайную ложку приправы в любой напиток (можно просто в воду) и обещаем, что вам полегчает.