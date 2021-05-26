У какой группы крови выше риск тромбозов

Ученые из Каролинского института (Швеция) обнаружили связь между определенными группами крови и 49 заболеваниями. В исследовании приняли участие около 5 миллионов жителей Австралии, сообщает УНИАН.

Тип крови человека варьируется в зависимости от того, какие белки (антигены) занимают поверхность красных кровяных телец. Для определения группы крови обычно используются 2 системы-AB0 и RhD.

Система ABO содержит 4 основные группы крови: A (2), B (3), AB (4) и 0 (1), каждая из которых может быть RhD-положительной или RhD-отрицательной.

Предыдущие исследования показали, что люди с 1 группой крови с меньшей вероятностью будут иметь сердечно-сосудистые заболевания или сгустки крови, но с большей вероятностью будут страдать от кровотечения по сравнению с людьми со 2 или 3 группами крови.

Также ученые предполагали, что люди с определенными группами крови могут быть менее защищенными к некоторым инфекционным заболеваниям.

Ради нового исследования ученые проанализировали шведские реестры здравоохранения с информацией о более чем 5 миллионах людей. Ученые обнаружили 49 заболеваний, связанных с системой AB0, и одну болезнь, связанную с системой RhD.

Что выяснили во время нового исследования

Результаты подтвердили, что у людей со 2 группой крови вероятность образования тромбов выше, чем у других. Зато люди с 1 группой крови чаще страдают от свертываемости крови. У женщин с 1 и 3+ группами крови чаще возникает гипертония на фоне беременности. Зато у людей из 3 группы ниже риск развития камней в почках.

Авторы говорят, что для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования. Нужно точно определить, как различные группы крови могут увеличивать риск определенных заболеваний и есть ли альтернативные объяснения этой взаимосвязи.